Президентът на БФЛА Георги Павлов: За Вики Ангелова най-доброто тепърва предстои

Президентът на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов присъства на традиционната церемония "Golden Tracks" в Лозана (Швейцария), където световната и европейска шампионка на троен скок за девойки Виктория Ангелова спечели престижното отличие „Изгряваща звезда на Европа“ за 2026 година.

"Горд съм с Виктория Ангелова! Тази вечер Вики получи заслужено признание за невероятния си сезон, като беше избрана за „Изгряваща звезда“ на европейската атлетика! Вики показа, че с талант и характер можеш да стигнеш далеч още на 17 години", написа Павлов в профила си в социалните мрежи.

Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

"Поздравления и за нейния треньор Георги Помашки, както и за хората, открили таланта й и положили основите на нейното развитие - Магдалена Христова и Димитър Петров! Тази награда е признание и за техния труд и отдаденост", добави той.

"Радвам се, че имах възможността лично да споделя с Вики този специален момент в Лозана. Поздравления, Вики! Продължавай да мечтаеш смело и да покоряваш нови върхове! Най-хубавото тепърва предстои!", написа още Павлов.

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