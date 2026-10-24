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Време ли е "новият Куртоа" да блесне за Челси

  • 24 окт 2026 | 08:35
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Челси изпитва сериозни затруднения да намери достоен заместник на Тибо Куртоа, откакто белгиецът напусна клуба в посока Реал Мадрид преди осем години. Затова представянето на Майк Пендерс в предстоящия двубой срещу Тотнъм на „Стамфорд Бридж“ ще бъде подложено на особено внимателно наблюдение.

Челси и Тотнъм в голямо лондонско дерби на "Стамфорд Бридж"
Челси и Тотнъм в голямо лондонско дерби на "Стамфорд Бридж"

В Белгия от известно време определят Пендерс като „новия Тибо Куртоа“. Младият вратар с основание е смятан за един от най-обещаващите таланти, което е и причината Челси да го привлече преди две години. Куртоа разполагаше с много повече опит, преди да получи място в титулярния състав на Челси за мач от първенството. Но както отбелязва Алонсо, двамата имат много сходни физически характеристики и качества. Именно затова привържениците на лондончани възлагат толкова големи надежди на Пендерс.

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Младият белгиец вече започна като титуляр в два мача на Челси за Купата на Лигата, а миналата събота се превърна и в най-младия вратар, играл за клуба в Премиър лийг, след като замени Мартинес в двубоя срещу Евертън.

До момента Пендерс показа проблясъци от своя потенциал, но също така демонстрира и известни слабости, особено при победата с 6:3 срещу Лийдс Юнайтед. Участието в двубой срещу толкова ожесточен съперник като Тотнъм ще бъде най-сериозното изпитание в кариерата му досега. То ще даде и допълнителна представа дали сравненията с Тибо Куртоа са оправдани или все още са прибързани.

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Снимки: Gettyimages

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