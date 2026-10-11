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Чиликов шокира: Направих всичко възможно да загубим

  • 11 окт 2026 | 17:20
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Чиликов шокира: Направих всичко възможно да загубим

Наставникът на Дунав Георги Чиликов се изказа много интересно след победата на неговия тим над Септември в София с 3:2. "Драконите" изоставаха с две попадения, домакините изпуснаха и две дузпи и в крайна сметка русенци стигнаха до трите точки. След инфарктния мач Чиликов вм прав текст заяви, че е направил всичко възможно отборът му да загуби, тъй като е допуснал доста грешки.

Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола
Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

“Не знам откъде да започна и какво да говоря. Поздравявам момчетата за характера през второто. полувреме Аз направих всичко възможно да загубим мача през първото. Това е истината.

Предприех схема 3-5-2. Изобщо не ми хареса. Знаех, че ще имаме проблеми и това си пролича. Септември просто ни разпиля.

Ако трябва да съм честен, Септември заслужаваше да победи. Но този мач трябва да влезе във всички книги, буквари и школи как не трябва да се предаваш. След две изпуснати дузпи победихме.

Тази формация трябва да се тренира. Не става от ден за пладне. Направих го и сгреших.

По-добре да не знаете какво съм казал на почивката. Ако знаете, ще трябва да сложите 8 червени точки. Бях разочарован от себе си. От тях - също. Нищо, което трябваше, не го изпълниха… най-вече полузащитниците. Вината е в мен. Те обърнаха мача.

Дунав ми харесваше на моменти, но не става с 5,10, 20 минути. Имаме качества да взимаме точки. Да вкараш три гола на Септември на чужд терен не е лесно. Съжалявам за колегата", разясни Чиликов.

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