Албон с най-много нарушения на ограниченията на трасето

Пилотът на Уилямс Алекс Албон завърши първата свободна тренировка за Гран При на САЩ с най-много нарушения на ограниченията на трасето - общо 10 пъти той е излизал отвъд сините линии. Това му постижение го остави без време в тренировката, като всичките му обиколки бяха заличени. Общо стюардите заличиха 17 тура за тези 60 минути.

Албон и съотборникът му Карлос Сайнц пропуснаха по-голямата част от първата сесия, но след като се върнаха на трасето и двамата имаха проблеми с поведението на колите при излизането от част от завоите, както и при спирането за първия завой след старт-финалната права.

Alex Albon had ALL HIS LAPS deleted by track limits His best lap time is 2:16.468 https://t.co/r3BmpBkagy — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) October 23, 2026

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Валтери Ботас е единственият, който нито веднъж не е напускал ограниченията на трасето, а веднага след Албон се нареди Нико Хюлкенберг с 8 излизания извън пистата.

С по 5 са Габриел Бортолето, Шарл Леклер, Ландо Норис и Джордж Ръсел. А с 4 - Андреа Кими Антонели, Оливър Беарман, Пиер Гасли, Исак Хаджар, Люис Хамилтън и Карлос Сайнц.

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Франко Колапинто, Колтън Херта, Ланс Строл са с по 3, а с по 2 -Арвид Линдбалд и Естебан Окон.

Най-близо до Ботас се оказаха Фернандо Алонсо, Лиам Лоусън, Оскар Пиастри и Макс Верстапен - само с по 1 излизане извън трасето.

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Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: Gettyimages