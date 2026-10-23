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Трима пилоти с наказания за Гран При на САЩ

  • 23 окт 2026 | 21:50
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Трима пилоти с наказания за Гран При на САЩ

Поне трима пилоти ще бъдат преместени назад на стартовата решетка за неделната Гран При на САЩ заради използването на допълнителни компоненти в своите задвижващи системи в хода на уикенда край Остин.

Арвид Линдблад, който стартира от дъното в Малайзия преди няколко седмици, получи втори допълнителен двигател с вътрешно горене и съответно ще бъде санкциониран с пет места. Единично наказание, но от десет позиции, ще има за Франко Колапинто, който е получи първата си допълнителна контролна електроника.

Шарл Леклер зададе темпото на старта на уикенда в Остин
Шарл Леклер зададе темпото на старта на уикенда в Остин

Най-сериозното наказание, поне засега, се пада на Габриел Бортолето от Ауди, чиято санкция ще бъде от минимум 20 места. Бразилецът стартира уикенда в Тексас с допълнителна батерия и допълнителна електроника, като и двата компонента са първите допълнителни за него. Отделно той е получи нов двигател с вътрешно горене, турбо компресор, ауспух и спомагателни компоненти, но всички те са в рамките на разрешените му бройки за сезона.

Нови спомагателни компоненти има още за Оскар Пиастри, Андреа Кими Антонели и Карлос Сайнц, като всички те няма да бъдат наказвани. Не е изключено в хода на уикенда още пилоти да получат допълнителни компоненти в своите задвижващи системи и съответно броят на наказаните пилоти да нарасне.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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