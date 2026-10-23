Мартинс Сескс най-бърз преди старта на последния кръг от ERC

Мартинс Сескс бе най-бърз в 7,33-километровия квалификационен етап „Луиляс“, записвайки впечатляващ резултат от 4 минути и 22,7 секунди зад волана на Шкода Фабия RS Rally2.

Неговият съотборник в екипа на MRF за финалния кръг от сезона на Европейския рали шампионат - "6 града в Северна Португалия", Рупе Корхонен, даде второ време зад волана на Тойота GR Yaris Rally2 (4:23,4 мин.). Трети се нареди Пабло Саразен с Ланча Ипсилон HF Rally 2 Integrale, въпреки че имаше проблем с клапана за налягане на турбото.

Well, we're in for quite a weekend 🍿 #FIAERC | #RallySixCitiesNorthofPortugal 🇵🇹 https://t.co/Xv5ZeafTjP — FIA European Rally Championship (@FIAERC) October 23, 2026

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„Направихме промени по автомобила, като регулирах някои неща и по време на прехода дотук, за да видя как се държи. Хубаво е да се върна, но все още има доста работа, докато се почувствам напълно комфортно. В подобни състезания ефектът от изчистването на трасето е огромен и смятам, че това ще важи и за утре. Доволни сме от позицията, от която ще стартираме, и е страхотно да видим две коли на MRF начело“, сподели Сескс, който се бори за своята пета победа в кръг от шампионата.

@MSesks tops the timing sheets in a dramatic Qualifying Stage here in Fafe! Roope Korhonen finished in second place, six and a half tenths behind his MRF Tyres teammate, with three Lancias completing the top-five. #FIAERC | #RallySixCitiesNorthofPortugal 🇵🇹 https://t.co/tcnsZbJprL — Powerslide (@PowerslideMedia) October 23, 2026

С оглед на влошаващото се макадамово трасе след всяко преминаване, състезателите, стартирали по-късно, имаха трудната задача да подобрят времето на лидера. Въпреки това Лео Росел (27-и по трасето) и Ян Соланс (25-и) впечатлиха с пето и шесто време, нареждайки се непосредствено зад четвъртия – Николай Грязин.

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Седмата позиция остана за Симоне Темпестини, следван от Патрик Енок и звездата във фрийстайл планинското колоездене Брандън Семенюк. Шампионът в ERC за 2025 година Мико Марчик допълни челната десетка, а зад него се класираха многократният португалски първенец Арминдо Арауюю и Якуб Матулка.

Виле Ватанен, който преминава в категория ERC1 и дебютира с автомобил Rally2 след триумфа си във „Фиеста Рали3 Трофи“, зае 13-о място . Неговият съотборник Тимек Абрамовски, който също използва своята награда от шампионата за 2025 г., финишира позиция зад него.

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Етапът предложи и тежки моменти за част от фаворитите. Андреа Мабелини, който преследва второто място в крайното класиране на ERC, претърпя инцидент след преобръщане на 5,4-ия километър от отсечката. Италианецът успя да завърши, но нанесе сериозни повреди по своя автомобил Ланча.

Победителят от предишния кръг (рали "Кередигиън“) Крис Мийк, който преследваше трети пореден успех във Фафе, бе принуден да спре на 5,2 километра след старта заради откъснато предно ляво колело на неговата Тойота. В същото време Кейси Джей Колман, който дебютира в клас ERC1, се размина на косъм от тежък удар след излитане от пътя.

Снимка: ERC

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