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Юки Цунода с първи тест в Индикар

  • 14 окт 2026 | 11:34
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Юки Цунода ще вземе участие в своя първи тест в американските Индикар серии по-късно този месец, съобщава авторитетното издание RACER.

Японският състезател, който понастоящем е резервен пилот на Ред Бул във Формула 1, ще кара за екипа на Мейер Шанк Рейсинг на пистата „Барбър“ в Алабама на 26 октомври, денят след Гран При на САЩ. Именно Мейер Шанс Рейсинг спечели тазгодишното издание на „Индианаполис 500“ с Феликс Розенквист, който напусна екипа в края на сезона, за да се завърне в състава на Макларън.

Мейер Шанк Рейсинг работи с Хонда, като японците продължават да подкрепят кариерата на Цунода. В отбора няма свободно място за следващата кампания, в която той ще разчита на Маркус Армстронг и Мик Шумахер, но такива има в Дейл Койн Рейсинг, който също работи с Хонда.

Причината Цунода да се оглежда в потенциално преминаване в Индикар е почти сигурният факт, че той няма да може да се завърне на титулярна позиция във Формула 1, поне с Ред Бул. Както е известно догодина пилоти на основния тим на Биковете отново ще бъдат Макс Верстапен и Исак Хаджар, докато за двете места в Рейсинг Булс се борят Арвид Линдблад, Лиам Лоусън и Никола Цолов.

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Извън Ред Бул единствените отбори със свободни места са Мерцедес и Хаас. Сребърните стрели все още не са потвърдили официално, че ще запазят Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, но това се знае неофициално, както и фактът, че Хаас ще разчита на Оливър Беарман и Рафаел Камара.

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Снимки: Gettyimages

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