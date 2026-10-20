Барселона сменя Формула 1 с Индикар

След като пистата „Каталуния“ край Барселона не попадна в календара на Формула 1 за 2027 година, заради ротацията си с белгийската „Спа“, испанското трасе намери с какво да запълни тази голяма липса в своята програма.
Според информация на каталунския вестник El Periodico, която по-късно беше потвърдена от motorsport.com, от лятото на 2027 година в Барселона ще се провежда старт от американските серии Индикар. Договорката между двете страни вече е постигната, като се очаква самото споразумение да бъде подписано съвсем скоро.
За Индикар това ще бъде първо състезание извън Северна Америка от 2013 година насам, когато за последно шампионатът посети Сао Пауло. А последният случай, в който американски шампионат за едноместни болиди посети Европа, е през 2007 година, когато сериите Чамп кар проведоха надпревари на „Золдер“ в Белгия и „Ассен“ в Нидерландия.
Пълния календар на Индикар за 2027 година все още не е обявен, като засега са разкрити само първите осем старта от програмата на шампионата. Последният от тях ще бъде в Детройт на 6 юни, а седмица по-рано ще се проведе и перлата в короната на Индикар, а именно „Индианаполис 500“.
Очакваното състезание в Барселона ще представлява и завръщане у дома за Алекс Палоу, който спечели спечели титлата в пет от последните шест сезона в Индикар. Реално от 2021 година насам испанецът не триумфира само през 2022, когато завърши едва пети в крайното класиране.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages