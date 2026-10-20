Барселона сменя Формула 1 с Индикар

След като пистата „Каталуния“ край Барселона не попадна в календара на Формула 1 за 2027 година, заради ротацията си с белгийската „Спа“, испанското трасе намери с какво да запълни тази голяма липса в своята програма.

Според информация на каталунския вестник El Periodico, която по-късно беше потвърдена от motorsport.com, от лятото на 2027 година в Барселона ще се провежда старт от американските серии Индикар. Договорката между двете страни вече е постигната, като се очаква самото споразумение да бъде подписано съвсем скоро.

MASSIVE INDYCAR NEWS! 🇪🇸 Motorsport has confirmed the series is set to head to Circuit de Barcelona-Catalunya, offsetting the track's F1 absence next year. It's INDYCAR's first race outside of North America since 2013. https://t.co/R1F6L5XQvr — Motorsport (@Motorsport) October 19, 2026

За Индикар това ще бъде първо състезание извън Северна Америка от 2013 година насам, когато за последно шампионатът посети Сао Пауло. А последният случай, в който американски шампионат за едноместни болиди посети Европа, е през 2007 година, когато сериите Чамп кар проведоха надпревари на „Золдер“ в Белгия и „Ассен“ в Нидерландия.

Пълния календар на Индикар за 2027 година все още не е обявен, като засега са разкрити само първите осем старта от програмата на шампионата. Последният от тях ще бъде в Детройт на 6 юни, а седмица по-рано ще се проведе и перлата в короната на Индикар, а именно „Индианаполис 500“.

Certified road course specialists 🤝 https://t.co/T47EEstrbz — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) October 19, 2026

Очакваното състезание в Барселона ще представлява и завръщане у дома за Алекс Палоу, който спечели спечели титлата в пет от последните шест сезона в Индикар. Реално от 2021 година насам испанецът не триумфира само през 2022, когато завърши едва пети в крайното класиране.

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Снимки: Gettyimages