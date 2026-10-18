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Цървена звезда се подсили с център от НБА

  • 18 окт 2026 | 12:12
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Цървена звезда се подсили с център от НБА

Кристиан Колоко официално стана част от Цървена звезда, обявиха от белградския клуб чрез публикация в социалните мрежи. 211-сантиметровият център от Камерун пристига, за да подсили състава на „червено-белите“ в момент, когато отборът изпитва сериозни затруднения на позиция 5.

Колоко беше избран в драфта на НБА през 2022 г. от Торонто Раптърс, където прекара първите две години от професионалната си кариера. След това се присъедини към Лос Анджелис Лейкърс, за който игра в рамките на един сезон. В кариерата си в най-силното баскетболно първенство в света той е бил част и от съставите на Мемфис Гризлис и Атланта Хоукс.

Интерес към услугите на центъра проявиха няколко клуба, но Цървена звезда се оказа най-настоятелен и успя да си осигури подписа му.

Привличането на Колоко идва в ключов момент за белградския тим. Контузии на Джонатан Мотли и Ебука Изунду оставиха отбора с ограничени възможности под коша, което наложи ръководството да реагира бързо и да потърси допълнителна опция на позицията център.

След първите шест кръга в Евролигата Цървена звезда има четири победи и две загуби. С пристигането на Колоко „червено-белите“ се надяват да стабилизират играта си в подкошието и да запазят добрия си старт в турнира.

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Снимки: Gettyimages

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