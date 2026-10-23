Тройка в последните секунди реши дербито на Белград

Партизан спечели белградското дерби, надделявайки над Цървена звезда с 85:82 след продължение в най-интригуващия мач от седмия кръг на Евролигата. Партизан водеше през цялото редовно време, но Звезда успя да изравни в края и да прати мача в допълнителни пет минути. Точно когато изглеждаше, че инициативата е преминала на страната на Звезда, две поредни тройки на Карлик Джоунс и Алесандро Пайола осигуриха победата на Партизан.

Карлик Джоунс поведе отбора към успеха с 26 точки и 5 асистенции, Ламар Стивънс реализира 16 точки, а Кевариус Хейс добави 13 точки и 8 борби. Така Партизан сложи край на серията си от три поредни загуби. Крис Джоунс бе най-резултатен за Звезда с 22 точки, а Джордан Нвора добави 16, но усилията им не бяха достатъчни, за да предотвратят първата загуба на тима им в последните пет срещи.

Анадолу Ефес водеше от началото до края при победата над Бешикташ с 89:80 в истанбулското дерби. След този резултат и двата отбора имат актив от 3 победи и 4 загуби.

Домакините от Ефес доминираха през първото полувреме и се оттеглиха на почивката с преднина от 21 точки. Бешикташ успя да намали изоставането си до 7 точки през третата четвърт, но силите им не стигнаха, тъй като в последната част Кам Пейн влезе в ритъм и изведе Ефес до победата. Пейн и Санти Юста записаха най-добрите си постижения в кариерата, отбелязвайки съответно 22 и 13 точки за Ефес, а Колин Малкълм добави 14. Юджийн Оморуи бе водещ реализатор за Бешикташ с 16 точки.

Дубай постигна трета поредна победа в Евролигата, надигравайки Байерн Мюнхен със 107:91. С този успех Дубай вече има баланс от 5 победи и 2 загуби, докато Байерн е с 2-5. Мфионду Кабенгеле поведе победителите с 24 точки.

Реал Мадрид записа четвърта поредна победа и вече е с актив 4-3, след като надигра Макаби Тел Авив с 113:99 като гост в зала "Александър Николич" в Белград.

Макаби пое инициативата в първата четвърт, а през втората увеличи преднината си до двуцифрена разлика. Факундо Кампацо обаче върна гостите в двубоя и в края на третата част "белите" водеха с 8 точки и успяха да стигнат до успеха.

Кампацо блесна за гостите с 21 точки и 5 асистенции. Уолтър Таварес допринесе с 11 точки и 7 борби, а Тимоте Луваву-Кабаро и Андрес Фелиз добавиха съответно 15 и 18 точки. Джими Кларк бе най-резултатен за Макаби с 20 точки.

Панатинайкос постигна домакинска победа с 85:79 над Баскония след драматична последна четвърт, с което балансът на отбора вече е 6-1 и гръцкият гранд е начело в класирането. След равностойно първо полувреме, Панатинайкос натрупа преднина от 10 точки в третата част, благодарение на точките на Силвен Франсиско и ефективната игра под коша. Баскония успя да изравни резултата 1:30 минути преди края, но тройки на Франсиско и Гершон Ябуселе помогнаха на Панатинайкос да удържи победата.

Матиас Лесор поведе Панатинайкос с 20 точки, а Найджъл Хейс-Дейвис добави 18 точки и 7 борби.

Барселона записа четвъртата си победа, надигравайки изпитващия затруднения отбор на Олимпия Милано с 89:81. Кевин Пънтър отбеляза 10 от своите 18 точки (най-много в мача) в последната четвърт, с което подпечата победата, а Джъстин Робинсън дирижираше нападението с 10 точки и 8 асистенции.

Българският национал Умоджа Гибсън се отличи с 13 точки, 5 борби и 2 асистенции, като записа 3/3 в стрелбата от тройката.

За Олимпия Милано, който вече има пет поредни загуби, Джейсън Бърнел се отличи с 15 точки.

Снимка: КК Партизан

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