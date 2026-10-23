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Партизан обяви ново попълнение часове след победата срещу Звезда

  • 23 окт 2026 | 13:19
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Партизан обяви ново попълнение часове след победата срещу Звезда

След драматичния си успех във вечното дерби срещу Цървена звезда, отборът на Партизан обяви ново попълнение в хода на сезона. Сръбският гранд официално подписа договор с 29-годишното американско крило Робърт Франкс, с което добави допълнителна дълбочина и качество в подкошието си.

Високият 203 сантиметра баскетболист пристига в Белград след кратък престой в китайския шампионат с екипа на Нанкин Мънки Кингс. Франкс премина в китайската КБА през септември, след като преди това прекара два сезона в Япония с екипа на Ибараки Роботс. В първия си официален двубой за Нанкин крилото се отчете с 4 точки и 4 борби за 17 минути на терена. За Ибараки той записа впечатляващи показатели от 17.1 точки, 6.9 борби и 3.5 асистенции в 53 срещи, стреляйки 49.1% от игра и 40.0% от зоната за три точки.

Тройка в последните секунди реши дербито на Белград
Тройка в последните секунди реши дербито на Белград

Богат международен опит от НБА, Австралия и Азия

Франкс не бе избран в Драфта на НБА през 2019 година след четири сезона в колежанския шампионат с Вашингтон Стейт. Професионалната му кариера започна в Джи Лигата на НБА, където носи екипите на Грийнсбъро Суорм и Стоктън Кингс, а по-късно стана шампион през 2021 година с Лейкланд Меджик.

Силното му представяне му осигури възможност в НБА с екипа на Орландо Меджик. Франкс подписа два поредни десетдневни договора и записа общо седем срещи в най-силното първенство през сезон 2020-21, отчитайки се средно с 6.1 точки и 2.0 борби.

Впоследствие американецът продължи кариерата си зад граница и се утвърди като един от най-резултатните състезатели в австралийската НБЛ. През сезон 2021-22 за Бризбън Булетс той постигна средно 18.2 точки и 8.8 борби при 39.1% успеваемост от тройката. През следващата кампания с Аделаида 36ърс добави по 17.7 точки и 6.5 борби на мач. През сезон 2022-23 крилото натрупа и първия си европейски опит с израелския Апоел Гилбоа Галил, преди да се насочи към първенството на Япония.

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Снимки: Gettyimages

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