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Партизан официално привлече бивш гард на Ню Орлиънс и Шарлът

  • 21 окт 2026 | 22:03
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Партизан официално привлече бивш гард на Ню Орлиънс и Шарлът

Сръбският гранд Партизан официално обяви ново попълнение за своята гардова линия в началото на настоящия сезон. Тимът се подсили с американския състезател Антонио Рийвс, който има опит в НБА с екипите на Ню Орлиънс Пеликанс и Шарлът Хорнетс.

Ръководството на клуба предприе този ход в търсене на повече разнообразие и дълбочина в ротацията. Към момента отборът разчита изключително много на Карлик Джоунс, който заедно с Тониe Джекири са единствените баскетболисти на Партизан със средно двуцифрен точков актив от началото на кампанията.

Кариерата на Рийвс в НБА

Антонио Рийвс бе избран под номер 47 в Драфта на НБА през 2024 година от състава на Орландо Меджик. Още в същата нощ обаче той бе изпратен в Ню Орлиънс Пеликанс в замяна на няколко избора от втория кръг.

С екипа на Пеликанс Рийвс записа 44 срещи, постигайки средно по 6,9 точки, 1,4 борби и 0,9 асистенции на мач, комбинирани с 39,5% успеваемост от далечна дистанция.

През лятото на 2025 година той бе освободен от тима от Ню Орлиънс, след което подписа двупосочен договор с Шарлът Хорнетс и взе участие в 10 двубоя за първия отбор.

В рамките на двата сезона зад океана Рийвс изигра и общо девет срещи в Джи Лигата, където регистрира средно по 20,9 точки, 4,3 борби, 2,1 асистенции и 1,3 откраднати топки при 36,3% точност от тройката от средно 10,1 опита на мач.

След края на престоя си в Шарлът, в края на септември, гардът сключи договор по схемата „Екзибит 10“ с Минесота Тимбъруулвс, но на 17 октомври контрактът му бе прекратен.

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