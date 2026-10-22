Мбапе: Страхотна вечер за нас, но в Реал Мадрид трябва да се стремиш към повече

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе, който спечели приза за Играч на мача при победата с 4:1 над РБ Лайпциг в Шампионската лига, остана доволен от убедителния успех, но заяви, че в испанския гранд винаги трябва да се стремиш към повече.

Реал Мадрид започна колебливо, но след това разпердушини РБ Лайпциг

„Това беше страхотна вечер за нас. Но когато играеш за Реал Мадрид, никога не е достатъчно - трябва да се стремиш към повече. Доволни сме от начина, по който играхме, но ни трябва още, а този мач трябва да доведе до още победи. В атака, когато владеехме топката, комбинирахме добре и създадохме много положения. Може би можехме или по-скоро трябваше да отбележим повече голове. Но си свършихме работата, а сега предстои следващото изпитание“, коментира френският национал, който отбеляза третото попадение в срещата.

Водещият реализатор на Реал говори и за реакцията си при гола на Арда Гюлер, за който самият той асистира: „Усмихвах се, защото той ми е като малък брат! Обичам го - той е много важен за отбора. Играе наистина добре през този сезон, така че, ако съм му подал за гол, който почти можеше да бъде мой, няма проблем, защото той често подава на мен!“

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Снимки: Gettyimages