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Майката на Мбапе посети училище в Бразилия и... звънна на сина си в междучасието

  • 21 окт 2026 | 13:29
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Майката на Мбапе посети училище в Бразилия и... звънна на сина си в междучасието

Майката на Килиан Мбапе – Файза Ламари, е на посещение в Бразилия и по време на визита в местно училище предизвика истинска еуфория сред учениците, свързвайки се със сина си чрез видеовръзка.

Случката се разигра в Техническото училище „Сидаде Тирадентес“ в Сао Пауло в рамките на проект на фондацията на звездата на Реал Мадрид Inspired by KM, която осигурява възможности за образование и професионално развитие на младежи.

Кадри в социалните мрежи показаха майката, която е и негов агент, да провежда видеоразговора заобиколена от десетки ентусиазирани деца, махащи към екрана на телефона, докато усмихнатият френски нападател ги поздравява.

„Преди 15 години бях заедно с Килиан, живеехме в бедно предградие и нямахме пари, но той работи неуморно. И щом той успя да постигне мечтите си, вие също можете да го направите“, обърна се към учениците Файза Ламари.

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