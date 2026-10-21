Майката на Мбапе посети училище в Бразилия и... звънна на сина си в междучасието

Майката на Килиан Мбапе – Файза Ламари, е на посещение в Бразилия и по време на визита в местно училище предизвика истинска еуфория сред учениците, свързвайки се със сина си чрез видеовръзка.
Случката се разигра в Техническото училище „Сидаде Тирадентес“ в Сао Пауло в рамките на проект на фондацията на звездата на Реал Мадрид Inspired by KM, която осигурява възможности за образование и професионално развитие на младежи.
Кадри в социалните мрежи показаха майката, която е и негов агент, да провежда видеоразговора заобиколена от десетки ентусиазирани деца, махащи към екрана на телефона, докато усмихнатият френски нападател ги поздравява.
„Преди 15 години бях заедно с Килиан, живеехме в бедно предградие и нямахме пари, но той работи неуморно. И щом той успя да постигне мечтите си, вие също можете да го направите“, обърна се към учениците Файза Ламари.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google