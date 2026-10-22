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Моуриньо: Доволен съм, но Куртоа не заслужаваше да допусне гол

  • 22 окт 2026 | 02:36
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Моуриньо: Доволен съм, но Куртоа не заслужаваше да допусне гол

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо сподели впечатленията си след изразителния успех с 4:1 над РБ Лайпциг в двубой от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

„Доволен съм от видяното. През първата част играхме в по-ниско темпо, но след като сменихме скоростта, всичко на терена се промени. Единственото, което не ми хареса, беше допуснатият гол – Куртоа не заслужаваше да инкасира попадение след всички тези великолепни спасявания“, коментира португалският специалист.

Реал Мадрид започна колебливо, но след това разпердушини РБ Лайпциг
Реал Мадрид започна колебливо, но след това разпердушини РБ Лайпциг

Моуриньо обърна внимание и на представянето на съперника, както и на битката за класиране в следващата фаза на турнира:

„Съперникът игра силно, а десният им фланг действаше изключително остро. В момента имаме девет точки и сме съвсем близо до продължаване напред, но остава още път до границата от 15 точки, гарантираща директно място в осминафиналите. В Атина ни очаква труден мач, особено след като само два дни по-късно гостуваме във Валенсия, но няма какво да се направи по този въпрос.“

Диоманде влезе в игра с мисъл изцяло за тази среща, а не за предстоящото Ел Класико. Целта ми беше да внеса промяна по десния фланг, а в края на двубоя той внесе нужната свежест и скорост", обясни наставникът на "белите".

Винисиус се представи на висота, помогна много в дефанзивен план и беше близо до отбелязването на фантастичен гол. Дали се чувства разочарован? Единствено той самият знае отговора, но неговият треньор е доволен от представянето му“, обобщи Моуриньо.

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Снимки: Gettyimages

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