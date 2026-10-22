Моуриньо: Доволен съм, но Куртоа не заслужаваше да допусне гол

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо сподели впечатленията си след изразителния успех с 4:1 над РБ Лайпциг в двубой от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

„Доволен съм от видяното. През първата част играхме в по-ниско темпо, но след като сменихме скоростта, всичко на терена се промени. Единственото, което не ми хареса, беше допуснатият гол – Куртоа не заслужаваше да инкасира попадение след всички тези великолепни спасявания“, коментира португалският специалист.

Реал Мадрид започна колебливо, но след това разпердушини РБ Лайпциг

Моуриньо обърна внимание и на представянето на съперника, както и на битката за класиране в следващата фаза на турнира:

„Съперникът игра силно, а десният им фланг действаше изключително остро. В момента имаме девет точки и сме съвсем близо до продължаване напред, но остава още път до границата от 15 точки, гарантираща директно място в осминафиналите. В Атина ни очаква труден мач, особено след като само два дни по-късно гостуваме във Валенсия, но няма какво да се направи по този въпрос.“

„Диоманде влезе в игра с мисъл изцяло за тази среща, а не за предстоящото Ел Класико. Целта ми беше да внеса промяна по десния фланг, а в края на двубоя той внесе нужната свежест и скорост", обясни наставникът на "белите".

„Винисиус се представи на висота, помогна много в дефанзивен план и беше близо до отбелязването на фантастичен гол. Дали се чувства разочарован? Единствено той самият знае отговора, но неговият треньор е доволен от представянето му“, обобщи Моуриньо.

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Снимки: Gettyimages