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Мбапе постави уникално постижение в Шампионската лига

  • 22 окт 2026 | 13:13
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Мбапе постави уникално постижение в Шампионската лига

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе постави пореден рекорд с попадението си за домакинския успех с 4:1 над РБ Лайпциг в Шампионска лига.

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Това беше неговият 25-и гол с екипа на мадридчани в турнира и така той стана единственият футболист в историята на ШЛ, който има поне толкова попадения за два различни отбора. Мбапе достигна до този брой голове в 28-ия си мач за Реал. Преди това французинът се разписа 42 пъти в 64 двубоя за Пари Сен Жермен. Освен това нападателят има и шест гола в деветте си срещи за родния си клуб Монако в турнира. Така в общо 101 мача в ШЛ той има 73 попадения, което го нарежда на петото място във вечната голмайсторска класация на надпреварата, в която е ставал водещ реализатор в два сезона - 2023/24 и 2025/26.

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Снимки: Gettyimages

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