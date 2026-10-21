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Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал в мегасблъсък на "Алианц Арена"

  • 21 окт 2026 | 07:02
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Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал в мегасблъсък на "Алианц Арена"

В сряда, 21 октомври 2026 г., от 22:00 ч. българско време, Байерн (Мюнхен) приема Арсенал на своя стадион "Алианц Арена" в среща от третия кръг на новия формат в Шампионската лига. Главен рефер на сблъсъка е италианецът Давиде Маса. Залогът е голям и за двата тима, които са сред фаворитите в турнира и ще искат да запишат нови три точки в актива си срещу един от големите си конкуренти за трофея.

Байерн (Мюнхен) влиза в мача след разгромна победа с 6:1 над РБ Лайпциг в Бундеслигата. Преди това обаче баварците записаха две поредни равенства като гост - 3:3 срещу Викинг в Шампионската лига и 2:2 срещу Аугсбург в първенството. В Бундеслигата тимът има още победи над Унион (Берлин) с 7:0 и Елверсберг с 2:1. Във временното класиране на Шампионската лига Байерн заема 12-о място с 4 точки след 2 изиграни мача, в които има 1 победа и 1 равенство при голова разлика 8:3.

Арсенал се намира в отлична серия, като спечели последния си мач от Премиър лийг срещу Нотингам Форест с 1:0. В миналия си двубой от Шампионската лига лондончани надделяха категорично над Лил с 3:0 на "Емиратс". "Топчиите" спечелиха и срещу Лийдс с 2:1 за първенство, както и срещу Ипсуич с 4:2 (успявайки да надделеят в Карабао Къп), а единственото им скорошно поражение бе с 0:3 от Брайтън. В класирането на Шампионската лига Арсенал заема 8-о място с пълен актив от 6 точки от 2 мача и голова разлика 4:0.

В последните 5 официални мача между двата отбора Арсенал има 2 победи, Байерн (Мюнхен) е постигнал 1 победа, а 1 среща е завършила наравно (допълнително 1 двубой завърши наравно и бе спечелен от Арсенал след дузпи). В последния сблъсък от Шампионската лига през миналия сезон Арсенал надделя с 3:1 у дома. При предишната им среща на "Алианц Арена" през април 2024 г. Байерн спечели с 1:0, след като първият мач в Лондон бе завършил 2:2.

Байерн няма поражение у дома в груповата/същинската фаза на Шампионската лига в 39 поредни мача, като последното им такова пред собствена публика на този етап бе именно срещу английски съперник (Манчестър Сити през 2013 г.). Арсенал пък се намира в серия от 14 поредни победи в същинската фаза на Шампионската лига.

В състава на домакините от Байерн (Мюнхен) твърдо аут са контузеният халф Джамал Мусиала (нараняване на бедрото) и защитникът Тарек Бухман, докато крилото Майкъл Олисе е наказан за червен картон. Под въпрос до последно е капитанът и вратар Мануел Нойер поради проблем със стъпалото. Старши треньорът Венсан Компани пък се бореше с вирусно заболяване в дни преди мача.

При гостите от Арсенал мениджърът Микел Артета няма да може да разчита на ключовия си защитник Уилям Салиба (проблеми с гърба), както и на контузените Пиеро Инкапие (глезен) и Христос Цолис (разтежение). Извън тези отсъстващи, лондончани ще разчитат на водещите си фигури като Букайо Сака, Мартин Йодегор, Деклан Райс и Виктор Гьокереш.

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Снимки: Gettyimages

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