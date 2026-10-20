Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Байерн (Мюнхен)

Асистентът на Компани: Трябва да наложим стила си, знаем, че Арсенал е фантастичен в защита

  • 20 окт 2026 | 18:53
  • 226
  • 0
Асистентът на Компани: Трябва да наложим стила си, знаем, че Арсенал е фантастичен в защита

Аарън Данкс - асистентът на Венсан Компан, даде пресконференция преди утрешния сблъсък на Байерн (Мюнхен) с Арсенал, тъй като белгиецът се бори с вирусно заболяване, което е предизвикало силни болки в краката му и възпрепятства нормалното му движение. Все още не е ясно дали Компани ще бъде на пейката в утрешния сблъсък.

Сериозни проблеми за Венсан Компани
Сериозни проблеми за Венсан Компани

Ето и акцентите от изказването на английския треньор:

За подготовката за мача в отсъствието на Венсан Компани

- Ние сме силен треньорски екип, имаме принципи, към които се придържаме. Трябва да поддържаме енергията на играчите висока, за да бъдат готови за утре. За нас целта е да наложим своя стил на игра. Трябва да вярваме в качествата си. Трябва да се доверим на навиците си, на принципите си и на това, което правим. Знаем, че Арсенал е фантастичен отбор в защита. Това ще бъде мач на най-високо ниво. В двубоя срещу Арсенал всичко ще се свежда до детайлите. Трябва да сме подготвени за всичко – за статичните положения и за всеки един детайл. Искаме играчите да играят без страх и да покажат възможностите си на терена.

За състоянието на Компани

- На моменти това засягаше краката му – той изпитваше болка в тях. Става въпрос просто за вирус. Лекарите знаят много повече от мен. Най-важното е той да си почива и да си вземе необходимото време. Не знам дали това ще бъде утре, или след 2-3 дни. Действаме ден за ден.

За това кой ще замести наказания Майкъл Олисе

- В голям клуб като Байерн разполагаме с фантастичен състав и страхотни атакуващи играчи. Разбира се, Майкъл ще ни липсва, но това е и възможност за някой друг да се докаже, като покаже своя характер и умения. Ще видим.

За възможността Хари Кейн да спечели "Златната топка"

- Наистина не съм безпристрастен, когато става въпрос за Хари, тъй като самият аз съм англичанин. Привилегия е да работя с него и всеки ден да виждам на какво ниво се намира. Цялостната му игра е на толкова високо ниво, че по време на тренировки той може да бъде едновременно най-добрият ни защитник и най-добрият ни плеймейкър, а освен това бележи и голове. Уча много, докато работя с него.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Иниеста постави Флик над Гуардиола сред най-великите треньори на Барселона

Иниеста постави Флик над Гуардиола сред най-великите треньори на Барселона

  • 20 окт 2026 | 15:14
  • 1121
  • 5
Мартин Демикелис: Меси остави огромно наследство

Мартин Демикелис: Меси остави огромно наследство

  • 20 окт 2026 | 15:01
  • 734
  • 2
Кулушевски: Понякога мислех, че това никога няма да се случи

Кулушевски: Понякога мислех, че това никога няма да се случи

  • 20 окт 2026 | 15:01
  • 964
  • 0
Милан ще трябва да плати сериозна компенсация, за да назначи Крьоше

Милан ще трябва да плати сериозна компенсация, за да назначи Крьоше

  • 20 окт 2026 | 14:45
  • 1174
  • 0
Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма недосегаеми

Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма недосегаеми

  • 20 окт 2026 | 14:42
  • 4691
  • 4
Тен Хаг: Връзката с Реал Мадрид даде много власт на играчите в Ман Юнайтед, ИНЕОС не спазиха обещанията си

Тен Хаг: Връзката с Реал Мадрид даде много власт на играчите в Ман Юнайтед, ИНЕОС не спазиха обещанията си

  • 20 окт 2026 | 14:21
  • 10528
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

  • 20 окт 2026 | 12:44
  • 18163
  • 163
Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

  • 20 окт 2026 | 16:07
  • 9407
  • 11
"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води

"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води

  • 20 окт 2026 | 17:03
  • 7700
  • 21
Равностойно начало в "Арена Ботевград"

Равностойно начало в "Арена Ботевград"

  • 20 окт 2026 | 19:00
  • 2632
  • 0
Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

  • 20 окт 2026 | 16:16
  • 4600
  • 25
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 264871
  • 77