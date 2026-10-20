Асистентът на Компани: Трябва да наложим стила си, знаем, че Арсенал е фантастичен в защита

Аарън Данкс - асистентът на Венсан Компан, даде пресконференция преди утрешния сблъсък на Байерн (Мюнхен) с Арсенал, тъй като белгиецът се бори с вирусно заболяване, което е предизвикало силни болки в краката му и възпрепятства нормалното му движение. Все още не е ясно дали Компани ще бъде на пейката в утрешния сблъсък.

Сериозни проблеми за Венсан Компани

Ето и акцентите от изказването на английския треньор:

За подготовката за мача в отсъствието на Венсан Компани

- Ние сме силен треньорски екип, имаме принципи, към които се придържаме. Трябва да поддържаме енергията на играчите висока, за да бъдат готови за утре. За нас целта е да наложим своя стил на игра. Трябва да вярваме в качествата си. Трябва да се доверим на навиците си, на принципите си и на това, което правим. Знаем, че Арсенал е фантастичен отбор в защита. Това ще бъде мач на най-високо ниво. В двубоя срещу Арсенал всичко ще се свежда до детайлите. Трябва да сме подготвени за всичко – за статичните положения и за всеки един детайл. Искаме играчите да играят без страх и да покажат възможностите си на терена.

За състоянието на Компани

- На моменти това засягаше краката му – той изпитваше болка в тях. Става въпрос просто за вирус. Лекарите знаят много повече от мен. Най-важното е той да си почива и да си вземе необходимото време. Не знам дали това ще бъде утре, или след 2-3 дни. Действаме ден за ден.

За това кой ще замести наказания Майкъл Олисе

- В голям клуб като Байерн разполагаме с фантастичен състав и страхотни атакуващи играчи. Разбира се, Майкъл ще ни липсва, но това е и възможност за някой друг да се докаже, като покаже своя характер и умения. Ще видим.

За възможността Хари Кейн да спечели "Златната топка"

- Наистина не съм безпристрастен, когато става въпрос за Хари, тъй като самият аз съм англичанин. Привилегия е да работя с него и всеки ден да виждам на какво ниво се намира. Цялостната му игра е на толкова високо ниво, че по време на тренировки той може да бъде едновременно най-добрият ни защитник и най-добрият ни плеймейкър, а освен това бележи и голове. Уча много, докато работя с него.

🗣️ Aaron Danks, der für Kompany auf der PK sitzt: "Für mich ändert sich damit nicht so viel. Wir sind ein starkes Trainerteam, wir haben unsere Prozesse. Wir müssen die Energie der Spieler hochhalten, damit sie morgen bereit sind." https://t.co/dUft43DfuU — FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2026

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Снимки: Imago