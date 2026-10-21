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ЦСКА разкри подробности за билетите за столичното дерби

  • 21 окт 2026 | 13:57
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ЦСКА разкри подробности за билетите за столичното дерби

ЦСКА пуска на 26 октомври (понеделник) билетите за домакинския мач срещу Славия. Очаква се двубоят да се играе на новия стадион на "червените".

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Двубоят от 14-ия кръг на Първа футболна лига, който по програма е насрочен за 30 октомври от 19:30 часа, ще бъде първи за "червените" на "Българска армия" след завършването на строителните работи и получаването на разрешение за ползване на съоръжението. За последно "армейците" играха на клубния си стадион на 10 декември 2023 година, след което той беше разрушен и изграден отново.

Пропуските за столичното дерби срещу "белите" ще бъдат пуснати първо за притежателите на абонаментни карти за миналия сезон, като те ще се продават в официалния фен магазин на клуба на ул. "Солунска" и на касите на Националния стадион "Васил Левски".  Цената за сектор "Г" ще бъде 15 евро.От управата на "армейците" предвиждат на пуснат новите абонаментни карти за домакинските срещи на ЦСКА за втората част от сезона в началото на 2027 година, а за оставащите до края есенния дял от кампанията срещи на "Българска армия" ще се продават единични билети за всеки отделен мач, като приоритет за закупуването им отново ще имат картодържателите.

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