Сериозни проблеми за Венсан Компани

Байерн вече загуби важна фигура от състава си в лицето на наказания Майкъл Олисе за мача с Арсенал. В сряда обаче баварците може да бъдат и без своя наставник Венсан Компани. Наставникът се бори с тежък вирус и силни болки в таза след падане преди мача с РБ Лайпциг (6:1).
Според таблоида „Билд“ му се е наложило да лежи в съблекалнята, а по време на мача е прекарал повечето време седнал. Заради травмата той изпитва сериозни проблеми при изкачване на стълби и при ходене. Лошата новина е, че състоянието му не се подобрява, а напротив. Наставникът на Байерн е отсъствал от тренировката на тима в понеделник, а заниманието е било водено от неговия помощник Аарън Данкс.
Спортният директор Макс Еберл остава оптимист и се надява Компани да бъде на линия срещу Арсенал: „Вярваме силно, но все още не мога да кажа каква точно ще бъде ролята му“. Шефовете на клуба се надяват белгиецът да успее да проведе тактическия разбор в сряда и да води тима от треньорската скамейка.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google