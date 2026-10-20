Сериозни проблеми за Венсан Компани

Байерн вече загуби важна фигура от състава си в лицето на наказания Майкъл Олисе за мача с Арсенал. В сряда обаче баварците може да бъдат и без своя наставник Венсан Компани. Наставникът се бори с тежък вирус и силни болки в таза след падане преди мача с РБ Лайпциг (6:1).

Според таблоида „Билд“ му се е наложило да лежи в съблекалнята, а по време на мача е прекарал повечето време седнал. Заради травмата той изпитва сериозни проблеми при изкачване на стълби и при ходене. Лошата новина е, че състоянието му не се подобрява, а напротив. Наставникът на Байерн е отсъствал от тренировката на тима в понеделник, а заниманието е било водено от неговия помощник Аарън Данкс.

It's still unclear whether Vincent Kompany will actively coach the team on the sideline against Arsenal on Wednesday, or take his seat on the bench as he did against Leipzig. The coach is currently struggling with the flu, which is having a slight impact on his old scar tissue. Kompany is currently having problems climbing stairs and standing for extended periods. If the coach is not fit in time, assistant Aaron Danks will primarily take charge in the coaching zone on Wednesday [@kessler_philipp, @mano_bonke] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 19, 2026

Спортният директор Макс Еберл остава оптимист и се надява Компани да бъде на линия срещу Арсенал: „Вярваме силно, но все още не мога да кажа каква точно ще бъде ролята му“. Шефовете на клуба се надяват белгиецът да успее да проведе тактическия разбор в сряда и да води тима от треньорската скамейка.

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