Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Арсенал

Инкапие поднови тренировки преди мача с Байерн

  • 20 окт 2026 | 16:21
  • 525
  • 0
Инкапие поднови тренировки преди мача с Байерн

Пиеро Инкапие поднови тренировки с Арсенал преди утрешното гостуване на Байерн (Мюнхен). Еквадорският бранител и Мартин Субименди получиха нелепи контузии по време на възстановителната тренировка след мача с Лийдс. Заради проблема в глезена Инкапие пропусна последните два мача на "топчиите". Той обаче днес е бил забелязан на тренировъчното игрище заедно с резервния страж Кепа Арисабалага, който също не бе в групата за мача с Нотингам Форест заради контузия.

Това означава, че в момента единствените играчи, които не са разположение на Микел Артета, тъй като все още се възстановяват от контузии, са Христос Цолис и Уилям Салиба.

Тази вечер испанският мениджър на Арсенал ще даде пресконференция в Мюнхен, на която трябва да предостави повече подробности за състоянието на играчите си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Иниеста постави Флик над Гуардиола сред най-великите треньори на Барселона

Иниеста постави Флик над Гуардиола сред най-великите треньори на Барселона

  • 20 окт 2026 | 15:14
  • 907
  • 4
Мартин Демикелис: Меси остави огромно наследство

Мартин Демикелис: Меси остави огромно наследство

  • 20 окт 2026 | 15:01
  • 619
  • 2
Кулушевски: Понякога мислех, че това никога няма да се случи

Кулушевски: Понякога мислех, че това никога няма да се случи

  • 20 окт 2026 | 15:01
  • 810
  • 0
Милан ще трябва да плати сериозна компенсация, за да назначи Крьоше

Милан ще трябва да плати сериозна компенсация, за да назначи Крьоше

  • 20 окт 2026 | 14:45
  • 1006
  • 0
Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма недосегаеми

Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма недосегаеми

  • 20 окт 2026 | 14:42
  • 3090
  • 2
Тен Хаг: Връзката с Реал Мадрид даде много власт на играчите в Ман Юнайтед, ИНЕОС не спазиха обещанията си

Тен Хаг: Връзката с Реал Мадрид даде много власт на играчите в Ман Юнайтед, ИНЕОС не спазиха обещанията си

  • 20 окт 2026 | 14:21
  • 7654
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

  • 20 окт 2026 | 12:44
  • 15309
  • 131
Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

  • 20 окт 2026 | 16:07
  • 4124
  • 3
"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води

"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води

  • 20 окт 2026 | 17:03
  • 2910
  • 10
На живо от Ботевград: Балкан и Лиеткабелис пристигнаха в залата преди двубоя от ЕвроКъп

На живо от Ботевград: Балкан и Лиеткабелис пристигнаха в залата преди двубоя от ЕвроКъп

  • 20 окт 2026 | 17:30
  • 476
  • 0
Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

  • 20 окт 2026 | 16:16
  • 2585
  • 9
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 263927
  • 77