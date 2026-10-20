Инкапие поднови тренировки преди мача с Байерн

Пиеро Инкапие поднови тренировки с Арсенал преди утрешното гостуване на Байерн (Мюнхен). Еквадорският бранител и Мартин Субименди получиха нелепи контузии по време на възстановителната тренировка след мача с Лийдс. Заради проблема в глезена Инкапие пропусна последните два мача на "топчиите". Той обаче днес е бил забелязан на тренировъчното игрище заедно с резервния страж Кепа Арисабалага, който също не бе в групата за мача с Нотингам Форест заради контузия.

Това означава, че в момента единствените играчи, които не са разположение на Микел Артета, тъй като все още се възстановяват от контузии, са Христос Цолис и Уилям Салиба.

Тази вечер испанският мениджър на Арсенал ще даде пресконференция в Мюнхен, на която трябва да предостави повече подробности за състоянието на играчите си.

🚨 Piero Hincapie was training on grass doing individual work in Arsenal training this morning. ⏳🇪🇨 📸 @SamBIitz https://t.co/GVdeCdJLLG — afcstuff (@afcstuff) October 20, 2026

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Снимки: Gettyimages