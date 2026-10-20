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Тревоги във Волов-Шумен 2007

  • 20 окт 2026 | 08:02
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Тревоги във Волов-Шумен 2007

Въпросителни пред треньорския щаб на Волов-Шумен 2007, преди домакинския двубой с Черноломец (Попово). Свързани са със здравословни проблеми. 23-годишния полузащитник Радослав Ковачев е извадил рамо в последния двубой с дубъла на варненския Черно море. По всичко личи, че ще се наложи оперативна намеса. Съотборниците му Алекс Наков и Иван Цонев също напуснаха принудително терена в хода на мача срещу „моряците“. Все още няма яснота дали двамата ще се възстановят от контузиите си и ще участват в утрешната среща от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

Снимка: fcvolovshumen.com

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