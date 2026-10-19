Защо Макларън продава пет болида от Формула 1?

Пет състезателни автомобила от Формула 1, част от съвременната състезателна история на Макларън, излизат на свободния пазар. Всеки от болидите се продава директно от тима, който ги е конструирал и използвал в надпреварите. Базираният в Оксфордшир търговец Том Хартли-младши, известен със сделките си с някои от най-значимите болиди от Формула 1 в света, бе избран от Макларън Рейсинг да намери новите им собственици.

Селекцията включва два автомобила MP4/6А от 1991, управлявани от Айртон Сена и Герхард Бергер, както и модела MCL37А на Ландо Норис от 2023 г., определян като най-модерния болид от Формула 1, предлаган някога за частна собственост. И петте машини се продават поотделно, като цените им не се съобщават публично.

🚨 DE SENNA A BRAD PITT! A McLaren colocou à venda CINCO carros históricos de Fórmula 1, incluindo máquinas que passaram pelas mãos de Senna, Hamilton, Button, Norris e do ator de Hollywood! Os preços podem chegar a US$ 10 MILHÕES por carro... https://t.co/9H24DiG1Bt — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) October 19, 2026

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Три десетилетия от състезателната история на тима

Колекцията обхваща 32 години от летописа на британския тим. Тя съдържа шасита номер 04 и номер 07 от модела MP4/6А от 1991, MP4/27А от 2012, MCL35М от 2021 и MCL37А от сезон 2023.

Всяка от колите е останала под директния контрол на Макларън след последното си официално участие и ще премине цялостна подготовка от заводските специалисти, преди да бъде предадена на новия си купувач.

Шаси номер 04 завършва на второ място в Гран При на Сан Марино през 1991 г. зад Айртон Сена – състезание, в което двамата пилоти на отбора затварят с обиколка всички останали конкуренти. Подобно постижение от съотборници с еднакви шасита е записвано само веднъж преди това в цялата история на Формула 1. Атмосферният двигател Хонда RА121Е V12 помага на тима да спечели четвъртата си поредна титла при конструкторите през онзи сезон.

Другият екземпляр от 1991 г., шаси номер 07, финишира на втора позиция в Гран При на Великобритания на пистата „Силвърстоун“ и никога не е претърпявал катастрофа. Сена тества и двете шасита през следващата година, което обвързва завинаги тези автомобили както с трикратния световен шампион, така и с Бергер.

Моделът MP4/27А от 2012 г. (шаси номер 01) е каран от Дженсън Бътън в заключителния етап от битката за титлата. Болидът записва най-бързата обиколка в Гран При на Индия, а през сезона допринася за седем първи позиции на старта и три победи. Люис Хамилтън също провежда тестове с машината, макар да не я управлява в състезателни условия.

Болидите на Норис като мост към настоящето

Шаси номер 01 на модела MCL35М от 2021 г. е пилотирано единствено от Норис и записва подиуми на трасетата „Имола“, „Монако“ и „Монца“. Именно това шаси е част от знаменитата двойна победа за Макларън в Гран При на Италия през същата година – първи състезателен триумф за тима от 2012 г. насам. В Княжество Монако болидът се състезава със специалната ретро цветова схема на Gulf.

Болидът MCL37А от 2023 г. (шаси номер 03) е най-съвременният в групата и е наричан от отбора централния експонат на търга. С него Норис постига две поредни втори места в Гран При на Сингапур и Гран При на Япония. Впоследствие шасито служи като ключов елемент в развойната програма, довела до шампионските триумфи на Макларън през сезоните 2024 и 2025.

След края на състезателния си път шаси номер 03 става част от тестовата програма на тима, като зад волана му сядат Оскар Пиастри, Пато О'Уорд, Мик Шумахер, Валтери Ботас и Мартин Брандъл. Холивудският актьор Брад Пит също управлява автомобила на пистата в Остин при подготовката си за филма за Формула 1, като постига скорост от 300 км/ч.

Според представители на Макларън възможността за директно закупуване на толкова модерен болид от заводски отбор е без аналог, тъй като обикновено колекционерите чакат десетилетия, преди подобна техника да стане частна собственост.

Защо тези болиди се продават?

Главният изпълнителен директор на Макларън Рейсинг Зак Браун подчерта, че отборът предпочита машините да се управляват на писта, вместо да стоят заключени.

McLaren are selling five working F1 cars driven by champions, from Senna’s 1991 era to a 2023 car Norris raced and Brad Pitt later drove. Which one would you buy? 🏎️ #Hyperwin #F1 #McLaren #Senna #Norris https://t.co/mfVheZlEck — Hyperwin (@Hyperwinmedia) October 19, 2026

„Решихме да се разделим с тези емблематични болиди от Формула 1, защото смятаме, че простото им съхраняване на склад не отговаря на това, което те символизират“, заяви Браун.

Той посочи и отличната репутация на дилъра Том Хартли, като припомни предишни успешни проекти с негово участие: „Бяхме силно впечатлени от начина, по който той реализира продажбата на колекцията от Гран при автомобили на Бърни Екълстоун, а Макларън работи успешно с него от дълги години.“

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Хартли изрази очакване да се повтори моделът от предишни негови търгове, при които въпреки отделното предлагане, един купувач в крайна сметка придобива всички налични машини.

„Съществува пълната вероятност това да се случи отново. Все пак тези пет коли се предлагат поотделно и няма никакъв натиск относно сроковете за продажба“, коментира търговецът.

През 2025 г. компанията на Хартли отчита продажби на колекционерски автомобили за над 900 милиона долара, включително колекцията на Бърни Екълстоун от 69 болида, продадена за около 500 милиона паунда (665 милиона долара). Преди това посредникът финализира и рекордна сделка за модела Макларън F1 GTR, подчертаваща високата пазарна стойност на състезателното наследство на марката.

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