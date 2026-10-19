Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Рома

Пелегрини увери, че е готов да бъде титуляр срещу Слован

  • 19 окт 2026 | 18:50
  • 336
  • 0
Пелегрини увери, че е готов да бъде титуляр срещу Слован

Атакуващият халф на Рома Лоренцо Пелегрини може да бъде един от ключовите играчи в мача срещу Слован (Братислава). След като влезе като резерва в шампионатния двубой срещу Дженоа, той е кандидат за титулярно място срещу словашкия клуб в Шампионската лига. По време на днешната си пресконференция италианецът коментира утрешния мач.

Дибала ще се възстановява по-дълго от очакваното, призна Гасперини
Дибала ще се възстановява по-дълго от очакваното, призна Гасперини

„Чувствам се много добре, психически съм напълно спокоен, а във физически план работим усилено. Фактът, че дълго време не бях на терена, наложи един процес на повторно навлизане в ритъм. С други думи, трябваше да се отдели необходимото време за това завръщане. Разбира се, липсваше ми играта, липсва ми и сега, но със сигурност мога още да подобря физическото си състояние. В началото определено беше по-трудно – не бях на нивото на съотборниците си, които тренираха по-интензивно от мен. Но продължаваме да работим, щастлив съм и съм напълно спокоен. Работим добре – това е изключителен колектив, който е силен през седмицата, а в неделя става още по-силен, защото тогава трябва да печелим мачовете. Така че всичко е наред, аз съм добре. Що се отнася до удължаването на договора с една година – това беше решение, което взехме заедно с клуба и което аз приех", каза Пелегрини.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

  • 19 окт 2026 | 14:19
  • 3792
  • 13
От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

  • 19 окт 2026 | 14:12
  • 1238
  • 0
В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

  • 19 окт 2026 | 13:36
  • 1214
  • 0
Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

  • 19 окт 2026 | 13:13
  • 8783
  • 2
Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2026 | 12:28
  • 1150
  • 0
Барселона не успя да отлети за Париж

Барселона не успя да отлети за Париж

  • 19 окт 2026 | 12:20
  • 8432
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Етър 2:0 Спартак (Варна) за Купата на България, красив гол за "болярите"

Етър 2:0 Спартак (Варна) за Купата на България, красив гол за "болярите"

  • 19 окт 2026 | 17:51
  • 4814
  • 7
Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

  • 19 окт 2026 | 17:25
  • 25695
  • 151
ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

  • 19 окт 2026 | 17:37
  • 20386
  • 8
Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

  • 19 окт 2026 | 15:56
  • 18403
  • 28
Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

  • 19 окт 2026 | 18:51
  • 14161
  • 12
Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
  • 8694
  • 25