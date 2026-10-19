Пелегрини увери, че е готов да бъде титуляр срещу Слован

Атакуващият халф на Рома Лоренцо Пелегрини може да бъде един от ключовите играчи в мача срещу Слован (Братислава). След като влезе като резерва в шампионатния двубой срещу Дженоа, той е кандидат за титулярно място срещу словашкия клуб в Шампионската лига. По време на днешната си пресконференция италианецът коментира утрешния мач.

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„Чувствам се много добре, психически съм напълно спокоен, а във физически план работим усилено. Фактът, че дълго време не бях на терена, наложи един процес на повторно навлизане в ритъм. С други думи, трябваше да се отдели необходимото време за това завръщане. Разбира се, липсваше ми играта, липсва ми и сега, но със сигурност мога още да подобря физическото си състояние. В началото определено беше по-трудно – не бях на нивото на съотборниците си, които тренираха по-интензивно от мен. Но продължаваме да работим, щастлив съм и съм напълно спокоен. Работим добре – това е изключителен колектив, който е силен през седмицата, а в неделя става още по-силен, защото тогава трябва да печелим мачовете. Така че всичко е наред, аз съм добре. Що се отнася до удължаването на договора с една година – това беше решение, което взехме заедно с клуба и което аз приех", каза Пелегрини.

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Снимки: Gettyimages