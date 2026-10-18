Гасперини: Бях сигурен, че ще реагираме след загубата от Реал Мадрид

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини заяви, че не е имал никакво съмнение в силния отговор на тима си след тежкото поражение от Реал Мадрид, след като „вълците“ надиграха Дженоа с 2:0 в Серия "А". Наставникът призна, че начинът, по който отборът отстъпи на испанския гранд в Шампионската лига, е бил истински шок на фона на показаното на терена.

Този успех бе под номер 300 за Гасперини в италианския елит, а същевременно Рома записа най-силния си старт на сезон в Серия "А" от 12 години насам.

„Двубоят не беше никак лесен, защото Дженоа ни създаде сериозни проблеми, особено преди почивката с дългите подавания зад гърба на защитата“, коментира Гасперини.

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„След паузата се представихме значително по-добре. Разполагахме с изключително млад състав, но момчетата се справиха великолепно и спечелихме мач с огромно значение", продължи специалистът.

„Познавам отлично този състав и нямах съмнения в характера на играчите. Срещата бе завързана и ни трябваше доза магия, за да открием резултата. От тъчлинията попадението изглеждаше страхотно, но на видеоповторението се вижда, че е било още по-впечатляващо“, изтъкна Гасперини.

Гасперини се върна и към болезненото 3:4 срещу Реал Мадрид, когато Рома водеше играта над час, но се срина след три почти идентични гола след ъглови удари.

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„Да загубиш по този начин беше съкрушително, защото играхме силно и напълно заслужавахме успеха. Сами се провалихме с три корнера за около седем минути, макар че преди това съперникът не ни застрашаваше, а ние създавахме положенията. Точно това ни амбицира допълнително и знаех, че тази вечер реакцията ще бъде категорична. Мнозина от днешните титуляри изгледаха онзи мач от пейката и горяха от желание да излеят енергията си на терена. Дженоа няма звездите на Реал Мадрид, но е изключително добре подреден тактически отбор", обясни Гасперини.

За Рома предстои натоварена програма. Във вторник „вълците“ приемат Слован (Братислава) в Шампионската лига, а в събота гостуват на Наполи.

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Снимки: Gettyimages