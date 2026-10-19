Дибала ще се възстановява по-дълго от очакваното, призна Гасперини

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини увери, че тимът му няма да подцени Слован (Братислава) при утрешното си домакинство в Шампионската лига. Той също така призна, че периодът на възстановяване на нападателя Пауло Дибала от неговата травма ще бъзе по-дълъг от очакваното, като коментира и други от играчите на “вълците”.

“Слован е динамичен отбор, който е с добра спортна подготовка и с някои отлични играчи. Може и да не е на топ ниво в сравнение с някои от останалите тимове в Шампионската лига, но като всички мачове в турнира, и този ще бъде тежък. Няма да подценим нашия опонент, защото се нуждаем от победата. През последните няколко години точките, нужни за плейофите, са около 10-11. Целта ни е да спечелим домакинствата си, тъй като гостуванията винаги са трудни. Надявах се, че Пауло Дибала ще се възстанови по-бързо, но вчерашните тестове показаха, че той има лека травма, така че ще са нужни още няколко седмици.

Сантиаго Кастро вкара страхотен гол срещу Дженоа. Той и Донийл Мален могат да играят заедно предвид техните характеристики, но не знам дали той ще бъде титуляр, или ще го пусна по време на мача. Не искам да променям състав, който се справя добре в атака, само за да ги видим заедно. Няма нужда да търся други решения в момента, но той може да е едно от тях. Що се отнася до халфовата линия, Марио Ермосо вече е играл там, но това е било в извънредни случаи, така че се надявам да не се налага да го прави отново. Мартен де Роон играе много, както и Николо Пизили. Лоренцо Пелегрини може да играе напред, но и като полузащитник, докато чакаме завръщането на Браян Кристанте. Надявам се той да е готов за мача с Наполи.

Още миналия сезон забелязах Емануеле Лули и често го виках да тренира с нас. Той има отлични физически характеристики, като неговите умения, скорост и издръжливост са на най-високо ниво, по-високо от средното в Серия "А". Също така е скромен и има желанието да се подобрява. Има още много да израства, но някои от характеристиките му са над средното ниво. Когато имаме подобни ситуации, трябва да ги развиваме. Пиерлуиджи Голини винаги е бил отличен вратар, като двамата сме имали редица чудесни сезони. Преди му липсваше зрялост, но сега има такава в някаква степен и доказва, че е добър страж. Родриго Мора винаги е играл, като има особена физика. Той е дребен, но има невероятно осезаем талант. Искаме да му помагаме да израства. Има нужда от малко повече структура, но технически е на друго ниво”, заяви Гасперини на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages