Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул

Араухо: Още е рано да се говори за постоянен трансфер, но се чувствам щастлив и оценен в Ливърпул

  • 19 окт 2026 | 17:04
  • 793
  • 0
Араухо: Още е рано да се говори за постоянен трансфер, но се чувствам щастлив и оценен в Ливърпул

Бранителят на Ливърпул Роналд Араухо смята, че все още е много рано да се говори за постоянния му трансфер на "Анфийлд", но той се чувства добре в клуба. Уругваецът в момента играе под наем за мърсисайдци, като оставя много добри впечатлителния досега, въпреки че по-често му се налага да играе като десен бек, отколкото като централен защитник. Ливърпул има опцията да закупи правата му срещу 55 милиона евро, като все повече се говори, че ръководството най-вероятно ще се възползва от нея.

„Много е рано да се обсъждат подобни неща. Просто се опитвам да се наслаждавам на всеки ден, да израствам и да се развивам, за да придобия нужната увереност“, заяви той на пресконференция. „Наистина съм щастлив, че съм тук. Семейството ми също е щастливо. Но е малко рано да се говори за тези неща.

Хората тук са по-емоционални – когато вървиш по улицата, отидеш в центъра на Ливърпул или излезеш да хапнеш, усещаш това, но е чудесно“, добави той. „Виждаш и как преживяват футбола. Наистина съм щастлив тук. Имам огромно желание да продължа през този сезон и да дам всичко от себе си. Искам да продължа да се уча и да израствам като играч. Получавам игрово време и минути на терена, а точно това искам. Ще видим какво ще стане. Наистина съм благодарен на феновете. Важно е човек да усеща обичта на хората. Понякога играеш добре, друг път – зле, но винаги се старая да дам всичко от себе си. За един футболист е прекрасно да бъде оценен по този начин.“

Араухо говори и за ролята на десен бек, която му се случва по-често да играе с екипа на Ливърпул.

"Не е проблем, тъй като вече съм играл там няколко пъти. Когато взех решението да дойда тук, знаех, че съществува възможност да играя като десен бек, така че това не е нещо чак толкова различно за мен. В крайна сметка се старая да дам всичко от себе си, независимо на каква позиция играя и какво изисква треньорът. Няма да крия, че се чувствам по-комфортно като централен защитник, но в крайна сметка позицията на десен бек не е трудна за мен.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

  • 19 окт 2026 | 14:19
  • 3518
  • 12
От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

  • 19 окт 2026 | 14:12
  • 1143
  • 0
В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

  • 19 окт 2026 | 13:36
  • 1145
  • 0
Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

  • 19 окт 2026 | 13:13
  • 7439
  • 2
Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2026 | 12:28
  • 1102
  • 0
Барселона не успя да отлети за Париж

Барселона не успя да отлети за Париж

  • 19 окт 2026 | 12:20
  • 8227
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

  • 19 окт 2026 | 17:25
  • 14402
  • 64
ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

  • 19 окт 2026 | 17:37
  • 10164
  • 5
Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

  • 19 окт 2026 | 15:56
  • 10998
  • 20
11-те на Етър и Спартак (Варна) за Купата на България

11-те на Етър и Спартак (Варна) за Купата на България

  • 19 окт 2026 | 17:51
  • 1139
  • 2
Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
  • 4830
  • 19
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 17599
  • 19