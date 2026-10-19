Араухо: Още е рано да се говори за постоянен трансфер, но се чувствам щастлив и оценен в Ливърпул

Бранителят на Ливърпул Роналд Араухо смята, че все още е много рано да се говори за постоянния му трансфер на "Анфийлд", но той се чувства добре в клуба. Уругваецът в момента играе под наем за мърсисайдци, като оставя много добри впечатлителния досега, въпреки че по-често му се налага да играе като десен бек, отколкото като централен защитник. Ливърпул има опцията да закупи правата му срещу 55 милиона евро, като все повече се говори, че ръководството най-вероятно ще се възползва от нея.

„Много е рано да се обсъждат подобни неща. Просто се опитвам да се наслаждавам на всеки ден, да израствам и да се развивам, за да придобия нужната увереност“, заяви той на пресконференция. „Наистина съм щастлив, че съм тук. Семейството ми също е щастливо. Но е малко рано да се говори за тези неща.

🚨 Ronald Araujo on Liverpool buy option clause to sign him from Barça in 2027: “It's very early…”. “I'm just trying to enjoy every day, continue to grow and develop every day to have that confidence”. “I'm really happy to be here, me and my family too”. https://t.co/wj0SIVWY99 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

Хората тук са по-емоционални – когато вървиш по улицата, отидеш в центъра на Ливърпул или излезеш да хапнеш, усещаш това, но е чудесно“, добави той. „Виждаш и как преживяват футбола. Наистина съм щастлив тук. Имам огромно желание да продължа през този сезон и да дам всичко от себе си. Искам да продължа да се уча и да израствам като играч. Получавам игрово време и минути на терена, а точно това искам. Ще видим какво ще стане. Наистина съм благодарен на феновете. Важно е човек да усеща обичта на хората. Понякога играеш добре, друг път – зле, но винаги се старая да дам всичко от себе си. За един футболист е прекрасно да бъде оценен по този начин.“

Араухо говори и за ролята на десен бек, която му се случва по-често да играе с екипа на Ливърпул.

"Не е проблем, тъй като вече съм играл там няколко пъти. Когато взех решението да дойда тук, знаех, че съществува възможност да играя като десен бек, така че това не е нещо чак толкова различно за мен. В крайна сметка се старая да дам всичко от себе си, независимо на каква позиция играя и какво изисква треньорът. Няма да крия, че се чувствам по-комфортно като централен защитник, но в крайна сметка позицията на десен бек не е трудна за мен.“

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Снимки: Gettyimages