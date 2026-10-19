Ираола даде новини за Фримпонг и Собослай и обясни защото мачът с Виляреал е специален за него

Джереми Фримпонг най-вероятно ще бъде извън игра до следващата пауза за националните отбори, след като получи поредна мускулна контузия по време на мача с Брентфорд след само няколко минути на терена. За Доминик Собослай няма конкретби времеви параметри, като мениджърът на Ливърпул Андони Ираола обясни, че състоянието на унгареца е същото, както преди седмици. Той направи всичко възможно да започне в събота, но след около половин час изпита болки и бе заменен.

"Джереми има нова мускулна травма и ще трябва да изчакаме, докато се възстанови. Мисля, че ще бъде трудно преди паузата за националните отбори.При Дом не става въпрос за нова контузия. Проблемът е на същото място. Трябва да проявим малко повече търпение, докато той се възстанови напълно. Общо взето, положението му е същото, каквото беше и миналата седмица. Не се е влошило", заяви Ираола, който впоследствие изтъкна специално силното представяне на Флориан Виртц в последните два двубоя.

🚨⚠️ Andoni Iraola: “Szoboszlai has suffered a problem but it’s the same place as last week. He hasn’t worsened it, but we will have to be a little bit more patient until he recovers fully”. https://t.co/DYvnrPfxVF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

"Мисля, че Виртц изигра два много добри мача - срещу ЛАСК и Брентфорд. Помогна много както когато владеехме топката, така и когато не я владеехме. Надявам се, че ще успеем да задържим това ниво при него. Ние анализираме и разглеждаме всичко под лупа, но когато той се представя добре, е редно да се отбележи".

Испанецът коментира и конкретно с предстоящия двубой с Виляреал, който е воден от неговия приятел и бивш асистент Иниги Перес.

"Вярно е, че имаме по-добри резултати като гости, отколкото у дома, но това е едва началото. Имахме много добри мачове – срещу Атлетико беше добър двубой, а домакинството срещу „шпорите“ също беше много силен мач. Ако питате мен, винаги предпочитам да играя у дома. На 100% предпочитам домакинствата. Сега предстои мач с Виляреал и трябва да се съсредоточим върху него. Аз ги познавам много добре. Трябва да изиграем мач, подобен на този срещу Атлетико Мадрид.

Обмислям да пусна най-добрия възможен стартов състав срещу Виляреал. Но може би това не е съставът, за който си мислите, тъй като някои играчи не са достатъчно свежи. Вероятно е по-добре да заложа на по-свежи футболисти от самото начало, но анализирам двубоя – как да изградя силен стартов състав и същевременно да помисля за второто полувреме и това как можем да повлияем на играта чрез смените? Знаем, че ни предстои натоварена програма до следващата пауза за националните отбори, но трябва да подхождаме мач за мач, защото ситуацията се променя и не може да се планира твърде дългосрочно. Вървим стъпка по стъпка и се фокусираме върху това как играчите се възстановяват след последния двубой. Важно е всеки, който започне утре, да се чувства напълно готов и в 100-процентова кондиция.

Andoni Iraola on facing Villarreal boss Iñigo Pérez: “It’s a special game for me. As soon as he retired, I brought him in as an assistant and we have been through a lot together, so it is a privilege. “He knows me and knows everything, but I follow them and know the players. It will be strange, but in a good way. “I speak to him a lot, but when the game gets closer, we don’t speak. We usually talk from time to time about football and our families.” #LFC — Anfield Insights (@AnfieldInsight9) October 19, 2026

За мен това е специален мач. С Иниго Перес се познаваме добре. Щом прекрати кариерата си, веднага го привлякох за свой асистент. Заедно преминахме през много неща, така че за мен е привилегия да се изправя срещу него. Той ме познава отлично и е наясно с всичко, но и аз следя отбора му и познавам играчите. Ще бъде странно, но в добрия смисъл на думата. Подобни ситуации не се отразяват добре на отношенията ни! Често разговаряме, но в такива моменти спираме да общуваме, за да запазим дистанция...

Спомням си, че се опитахме да го вземем със себе си в Англия, но той не успя да получи разрешение за работа. Направихме всичко възможно, преминахме през съответната комисия, но нещата не се получиха, за да може той да бъде помощник-треньор. Тогава бях недоволен, но в крайна сметка това се оказа добре за него – той пое Райо, а сега е във Виляреал и участва в Шампионската лига. Много се радвам за него.“

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Снимки: Gettyimages