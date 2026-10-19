Mission S обещава интересно бъдеще при суперколите

Германският производител Порше подготвя нов сериен суперспортен автомобил, базиран на концепта Mission S, като част от мащабното преструктуриране на моделната си гама. Най-интригуващата новина за ентусиастите е, че машината няма да бъде изцяло електрическа.

Компанията от Щутгарт преминава през труден период – спад в продажбите и печалбите, по-слаб от очаквания интерес към премиум електромобилите и оттеглянето на базовите модели 718 Boxster и Cayman. За да върне марката на печелившия път, наскоро назначеният главен изпълнителен директор Михаел Лайтерс стартира новата стратегия „Sportwagenschmiede 35“.

Планът предвижда насочване към още по-доходни и високотехнологични пазарни ниши, като ключов елемент в него е чисто нов флагмански модел. За разлика от лимитираните серии като Carrera GT и 918 Spyder, бъдещата суперкола ще бъде пълноправен сериен модел, заемащ място над 911 в йерархията, с ясна цел – пряка конкуренция с Ферари.

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Макар че Mission S засега е само дизайнерски концепт и техническите спецификации са оскъдни, проектът буди сериозен интерес. От Порше потвърдиха, че автомобилът не е просто експонат, а представя изцяло нова платформа за модели с двигател, разположен пред задния мост. Именно разположението на агрегата подсказва използването на двигател с вътрешно горене, най-вероятно комбиниран с хибридна технология, предвид охлаждащия се интерес към изцяло електрическите суперколи.

Все още не е уточнено какво задвижване ще използва моделът – само на задните или на четирите колела, но се очаква мощността му да бъде поне равна на върховия 911 Turbo S със 701 конски сили.

Mission S. Everything a sports car needs. Nothing more. https://t.co/dWYXVnPHcQ — Porsche (@Porsche) October 16, 2026

„Разработваме нова платформа за суперспортни автомобили и възнамеряваме да я използваме за средномоторен модел. Mission S визуализира посоката, в която Порше може да се развива, запазвайки своята автентичност. Концептът отразява пропорциите и дизайнерските принципи, които ще оформят следващата глава от историята на нашата марка“, заяви Михаел Лайтерс пред медиите.

Стилистиката на Mission S заимства елементи от класическия силует на 911 при оформянето на стъклата и заоблените повърхности, докато пропорциите и въздухозаборникът на покрива напомнят за легендарния 911 GT1. В задната част се откроява открит хоризонтален вентилатор за охлаждане – реверанс към състезателния 917, а дизайнът на джантите е вдъхновен от емблематичния модел 928.

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Only in New York can you run into the Porsche mission S on your morning walk https://t.co/sFXi9tYpJq — imr (@ianrowan29) October 17, 2026

В купето Порше залага на чистота и минимализъм – контраст спрямо дигитализираните табла на Taycan и електрическия Cayenne. Интериорът черпи вдъхновение от 550 Spyder и 356, като предлага физически бутони, комбинирани прибори с аналогов оборотомер в центъра и изчистено арматурно табло.

С цел премахване на излишните разсейвания е премахнат постоянният централен екран за мултимедията (на негово място има прибираща се стойка за смартфон), както и дисплеят пред пасажера, създавайки фокусирана среда за водача, напомняща за Лотус Elise.

the best part of the new Porsche Mission S 👀 https://t.co/rS9GqiyrO3 — apple files (@applefiles_) October 18, 2026

Освен новата суперкола, Порше планира по-голям високопроходим автомобил с три реда седалки над Cayenne, ориентиран главно към пазара в Северна Америка. Подготвя се и електрически наследник на 718 Boxster, който ще бъде позициониран в значително по-висок ценови диапазон заради специализираната си архитектура.

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Компанията възнамерява да увеличи приходите от най-богатите си клиенти. В момента купувачите на десетте хиляди най-скъпи автомобила от марката харчат средно по 270 000 евро, а целта е тази сума да нарасне до 330 000 евро чрез богати програми за индивидуализация и уникални поръчкови проекти. За сравнение, средната продажна цена при Ферари е около 440 000 евро.

Пример за новата програма „Sonderwunsch“ (специално желание) е наскоро показаният Flachbau RS. Проектът преобразява модел GT2 RS от 2018 година с нова аеродинамика, намалено тегло с 31 килограма и тестове на Северната дъга на "Нюрбургринг". Порше вече подготвя още 15 подобни уникални поръчки, като цените за тях варират между 1,62 и 13,47 милиона евро.

Центърът във Вайзах увеличава капацитета си за цялостно преоборудване и обновяване на съществуващи автомобили, включващо нови дизайнерски решения за интериора и екстериора. До момента 11 екземпляра от модела Carrera GT вече са модернизирани, а други 37 броя са в процес на преминаване през тази фабрична рестомод програма.

В същото време все още се очаква яснота около точното позициониране на Mission S сред съвременните суперколи. Почти сигурно е, че цената му ще надхвърли границата от 237 000 евро, определена за 911 Turbo S. Остава да се види дали новият модел ще се изправи срещу конкуренти в класа около четвърт милион евро, като Ламборгини Темерарио и Макларън 750S, или ще се насочи към още по-ексклузивен пазарен сегмент.

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Снимки: Порше

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