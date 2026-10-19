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Макс Верстапен се цели в участие в „24-те часа на "Спа“ през 2027 година

  • 19 окт 2026 | 12:20
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Макс Верстапен отново заяви своето твърдо намерение да застане на старта на легендарната надпревара „24-те часа на "Спа“ като част от сериите GT World Challenge Европа. Състезанието на белгийската писта „Спа“ е най-престижното събитие за GT автомобили в календара и идва като естествено продължение на тазгодишните изяви на нидерландеца в „24-те часа на "Нюрбургринг“ и GT World Challenge Европа в Портимао.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 не крие страстта си към участие в избрани състезания извън натоварения си график в Гран при надпреварите. През май на пистата „Нюрбургринг“ той си партнира с Дани Хункадея, Лукас Ауер и Жул Гунон, като екипажът им водеше колоната до финалната фаза, когато технически проблем ги лиши от победата. По-късно Верстапен се включи и във финалния кръг на GT World Challenge Европа в Портимао зад волана на автомобила „Мерцедес-AMG GT3 на неговия отбор Верстапен Рейсинг, където заедно с Крис Лълъм и Бен Барникоут завърши на девето място в тричасовата надпревара.

Макс Верстапен коментира дебюта си в GT World Challenge Европа
Макс Верстапен коментира дебюта си в GT World Challenge Европа

Амбициите на нидерландеца обаче се простират и по-далеч, като той отново потвърди готовността си да участва в класиката за издръжливост в Ардените.

„Това, разбира се, е любимата ми писта, така че се опитвам да намеря начин да се получи - потвърди Макс. - Просто трябва да планирам всичко изключително внимателно, за да пристигна напълно подготвен. Аз съм и белгиец, така че за мен е чудесно да бъда там и да участвам в едно от най-големите състезания за издръжливост за годината. Ще дам най-доброто от себе си, за да съм на старта.“

Онлайн омраза заля съотборник на Макс вчера, Верстапен го защити
Онлайн омраза заля съотборник на Макс вчера, Верстапен го защити

Състезанието „24-те часа на "Спа“ през 2027 година ще се проведе между 24 и 27 юни – точно в уикенда между стартовете в Португалия и Великобритания във Формула 1.

Надпреварата е един от петте кръга в календара на Intercontinental GT Challenge (ICGC). Сериите обединяват пет от най-значимите състезания за издръжливост в световен мащаб и традиционно привличат най-силните GT тимове и състезатели. Шампионатът започва с „12-те часа на Батърст“, преминава през „8-те часа на Тексас“ и „24-те часа на "Нюрбургринг“, а след надпреварата на „Спа“ финишира със „100 км на "Сузука“ – единственият старт от петте, който съвпада по време със състезание от календара на Формула 1.

Макс Верстапен излезе от 24-о на 9-о място в Портимао, победата взе GetSpeed
Макс Верстапен излезе от 24-о на 9-о място в Портимао, победата взе GetSpeed

Очаква се Верстапен да се ограничи единствено до стартовете на „Нюрбургринг“ и „Спа“. Въпреки появилите се спекулации в австралийските медии, че пилотът е проявил интерес и към участие на „Батърст“ през февруари, според информация от обкръжението му това събитие не влиза в неговите планове.

Всички стартове от ICGC са организирани в рамките на регионалните шампионати GT World Challenge под ръководството на компанията на Стефан Рател SRO Motorsport.

„С част от съперниците съм се състезавал и преди - коментира Верстапен качеството на участниците. - Някои от тях са малко по-възрастни от мен, но са постигнали огромни успехи по целия свят във всички възможни категории. Нивото е изключително високо и всички са наясно с това. Именно затова на стартовата решетка има толкова много автомобили. Искаме да премерим сили в един от най-силните шампионати.“

„Да деля автомобила със съотборници е нещо, което на практика не бях правил досега в кариерата ми - добави той. - Усетих вкуса на това за първи път на Нордшлайфе и наистина ми достави удоволствие. За мен беше вълнуващо да дебютирам в GT World Challenge.“

Защо Верстапен и съотборниците му изостанаха в Портимао?
Защо Верстапен и съотборниците му изостанаха в Портимао?
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Снимки: Gettyimages

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