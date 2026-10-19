Макс Верстапен се цели в участие в „24-те часа на "Спа“ през 2027 година

Макс Верстапен отново заяви своето твърдо намерение да застане на старта на легендарната надпревара „24-те часа на "Спа“ като част от сериите GT World Challenge Европа. Състезанието на белгийската писта „Спа“ е най-престижното събитие за GT автомобили в календара и идва като естествено продължение на тазгодишните изяви на нидерландеца в „24-те часа на "Нюрбургринг“ и GT World Challenge Европа в Портимао.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 не крие страстта си към участие в избрани състезания извън натоварения си график в Гран при надпреварите. През май на пистата „Нюрбургринг“ той си партнира с Дани Хункадея, Лукас Ауер и Жул Гунон, като екипажът им водеше колоната до финалната фаза, когато технически проблем ги лиши от победата. По-късно Верстапен се включи и във финалния кръг на GT World Challenge Европа в Портимао зад волана на автомобила „Мерцедес-AMG GT3 на неговия отбор Верстапен Рейсинг, където заедно с Крис Лълъм и Бен Барникоут завърши на девето място в тричасовата надпревара.

Massive drama at the restart – and disaster for Team Verstappen! 📺 https://t.co/vvmn4O64Hk #GTWorld https://t.co/h6Yvi0kKoU — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 17, 2026

Макс Верстапен коментира дебюта си в GT World Challenge Европа

Амбициите на нидерландеца обаче се простират и по-далеч, като той отново потвърди готовността си да участва в класиката за издръжливост в Ардените.

„Това, разбира се, е любимата ми писта, така че се опитвам да намеря начин да се получи - потвърди Макс. - Просто трябва да планирам всичко изключително внимателно, за да пристигна напълно подготвен. Аз съм и белгиец, така че за мен е чудесно да бъда там и да участвам в едно от най-големите състезания за издръжливост за годината. Ще дам най-доброто от себе си, за да съм на старта.“

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Състезанието „24-те часа на "Спа“ през 2027 година ще се проведе между 24 и 27 юни – точно в уикенда между стартовете в Португалия и Великобритания във Формула 1.

Надпреварата е един от петте кръга в календара на Intercontinental GT Challenge (ICGC). Сериите обединяват пет от най-значимите състезания за издръжливост в световен мащаб и традиционно привличат най-силните GT тимове и състезатели. Шампионатът започва с „12-те часа на Батърст“, преминава през „8-те часа на Тексас“ и „24-те часа на "Нюрбургринг“, а след надпреварата на „Спа“ финишира със „100 км на "Сузука“ – единственият старт от петте, който съвпада по време със състезание от календара на Формула 1.

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Очаква се Верстапен да се ограничи единствено до стартовете на „Нюрбургринг“ и „Спа“. Въпреки появилите се спекулации в австралийските медии, че пилотът е проявил интерес и към участие на „Батърст“ през февруари, според информация от обкръжението му това събитие не влиза в неговите планове.

Всички стартове от ICGC са организирани в рамките на регионалните шампионати GT World Challenge под ръководството на компанията на Стефан Рател SRO Motorsport.

„С част от съперниците съм се състезавал и преди - коментира Верстапен качеството на участниците. - Някои от тях са малко по-възрастни от мен, но са постигнали огромни успехи по целия свят във всички възможни категории. Нивото е изключително високо и всички са наясно с това. Именно затова на стартовата решетка има толкова много автомобили. Искаме да премерим сили в един от най-силните шампионати.“

„Да деля автомобила със съотборници е нещо, което на практика не бях правил досега в кариерата ми - добави той. - Усетих вкуса на това за първи път на Нордшлайфе и наистина ми достави удоволствие. За мен беше вълнуващо да дебютирам в GT World Challenge.“

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Снимки: Gettyimages