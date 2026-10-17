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Защо Верстапен и съотборниците му изостанаха в Портимао?

  • 17 окт 2026 | 13:44
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Защо Верстапен и съотборниците му изостанаха в Портимао?

Бен Барникоут, който си партнира с Макс Верстапен в Портимао, обясни, че промените по настройките в тима Верстапен Рейсинг непосредствено преди квалификацията са довели до неочакван спад в представянето. Пилотите са усещали дефицит на скорост, но направените корекции не са сработили според очакванията.

Автомобилът Мерцедес-AMG GT3 с номер 3 ще стартира от 15-а позиция в днешното тричасово състезание след трудната сесия за определяне на стартовата решетка.

15-о място за Верстапен в квалификацията в Португалия
15-о място за Верстапен в квалификацията в Португалия

Четирикратният световен шампион във Формула 1 участва във финалния кръг на сезона за 2026 година от сериите GT World Challenge Европа. Надпреварата се провежда на пистата в Алгарве, която през 2027 година ще се завърне в календара на Формула 1 като домакин на Гран При на Португалия.

Петъчният ден се оказа сериозно изпитание за екипажа на Верстапен, в който влизат още британците Крис Лълам и Бен Барникоут. Нидерландецът седна зад волана за решителната трета фаза на квалификацията, по време на която от пода на автомобила и сплитъра ясно се виждаха искри. Той не успя да подобри класирането на отбора, като подреждането на решетката се формира от средното аритметично време на тримата пилоти.

Верстапен с предупреждение, след като завъртя свой съперник в Портимао
Верстапен с предупреждение, след като завъртя свой съперник в Портимао

Поведението на колата затрудни целия екипаж, а след края на сесията Барникоут коментира причините за възникналите затруднения.

Запитан дали опирането на шасито в настилката и появата на искри са повлияли на темпото, британецът потвърди:

Макс Верстапен преди битката в Портимао: Тук сме, за да победим!
Макс Верстапен преди битката в Портимао: Тук сме, за да победим!

„Да, категорично. Сесията беше много трудна. Усещахме, че ни липсва малко скорост. Бяхме на сравнително добри позиции в класирането по време, но никой от нас не беше напълно доволен от поведението на колата. Затова решихме да опитаме някои промени, но те просто не дадоха резултат. Видяха се много искри, както всички забелязаха по телевизията, а на правите колата подскачаше значително. Мисля, че просто сбъркахме с настройките. Все пак 15-ото място не е най-лошият вариант. Предстои тричасово състезание, ще дадем всичко от себе си. В надпреварите за издръжливост нищо не е решено предварително. Имаме отличен състав и страхотен екип, така че вярвам в добрия ни резултат.“

Автомобилът с №3 вече има победи и подиуми през този сезон, което дава увереност на състезателите преди неделния старт.

Макс Верстапен очаква с нетърпение битката с Валентино Роси
Макс Верстапен очаква с нетърпение битката с Валентино Роси

„Отборът се движи в челото през целия сезон. Тъкмо се качихме на подиума на "Нюрбургринг" с Дани Хункадея, Жул Гунон и Крис, така че знаем на какво сме способни. За мен лично адаптацията към Мерцедес е малко по-сложна, тъй като има доста разлики в сравнение с Лексус, с който съм свикнал. Макс и Крис обаче показаха много добро темпо и съм сигурен, че утре ще сме на ниво. Сбъркахме в квалификацията, но знаем къде е грешката и как да я поправим. Всички сме победители по нагласа, а в екипа имаме и четирикратен световен шампион. Утре излизаме концентрирани и ще се борим за челната група,“ добави Барникоут.

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Снимки: Imago

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