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Ивайло Станчев: Не показахме играта, която можем, имаме огромни претенции към главния съдия

  • 19 окт 2026 | 07:37
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Ивайло Станчев: Не показахме играта, която можем, имаме огромни претенции към главния съдия

Бенковски (Исперих) победи у дома Черноморец (Балчик) с 2:0. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски пак спря Черноморец (Балчик)
Бенковски пак спря Черноморец (Балчик)

Ивайло Станчев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Не показахме играта, която можем. Допуснахме гол след домакинския натиск и позволихме на съперника да се затвори и да направи задачата ни още по-сложна. Имаме огромни претенции към главния съдия за дузпа в края на първата част. Топката срещна ръката на противник, който спря центриране в наказателното поле, но за жалост не последва отсъждане. Освен това останаха сериозни съмнения за засада при контраатака на Бенковски, завършила с дузпа в тяхна полза в 78-ата минута. Опитахме да върнем интригата, вратаря им се намеси в някои ситуации, други не отиграхме добре. Трябва бързо да се съвземем и да реагираме още при гостуването на ФК Рилци в сряда“.

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