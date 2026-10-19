Ивайло Станчев: Не показахме играта, която можем, имаме огромни претенции към главния съдия

Бенковски (Исперих) победи у дома Черноморец (Балчик) с 2:0. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски пак спря Черноморец (Балчик)

Ивайло Станчев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Не показахме играта, която можем. Допуснахме гол след домакинския натиск и позволихме на съперника да се затвори и да направи задачата ни още по-сложна. Имаме огромни претенции към главния съдия за дузпа в края на първата част. Топката срещна ръката на противник, който спря центриране в наказателното поле, но за жалост не последва отсъждане. Освен това останаха сериозни съмнения за засада при контраатака на Бенковски, завършила с дузпа в тяхна полза в 78-ата минута. Опитахме да върнем интригата, вратаря им се намеси в някои ситуации, други не отиграхме добре. Трябва бързо да се съвземем и да реагираме още при гостуването на ФК Рилци в сряда“.

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