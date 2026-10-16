Алонсо: Контузията на Рийс Джеймс няма да промени плановете ни за селекция

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо заяви, че поредната контузия на Рийс Джеймс няма да промени плановете за зимна селекция в клуба. По-рано днес стана ясно, че капитанът на лондончани е претърпял операция на коляното, а според информациите в местните медии той ще пропусне около три месеца.

“Не, това няма да промени плановете ни, защото очакваме той да се завърне по това време, независимо дали ще бъде няколко седмици по-рано, или по-късно. Ще видим. Сроковете при него не са съвсем точни, но това не влияе на плановете ни за трансфери”, заяви Алонсо.

Рийс Джеймс претърпял операция, ще пропусне около три месеца

Запитан кой ще носи лентата в отсъствието на Джеймс, испанецът отговори: “Разполагаме с Мой [Мойсес Кайседо], с Ливай [Колуил] – играчи, които поемат отговорността и влизат в ролята си по перфектен начин. Те имат подкрепата на останалите, когато ги видят с капитанската лента, така че това не е никакъв проблем.“

Алонсо бе попитан дали отново отборът му може да играе в схема 4-4-2, както действаше в определени моменти от мача с Борнемут, когато трябваше да се защитава.

“Искаме да бъдем гъвкави, но същевременно и стабилни, когато прилагаме висока преса. Смятаме, че балансът е правилен. Заложихме на този подход срещу Борнемут, но срещу Евертън нещата ще бъдат различни. Те правят много добри неща и разполагат с много качествени играчи с опит. Формацията може да бъде 4-4-2 или 5-2-3, но дистанциите, начинът, по който си помагате, и поддържането на добър баланс – това е, което ви е нужно, за да се защитавате. А какво се случва, след като спечелите топката – това вече е нещо друго”.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google