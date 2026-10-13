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Несебър пусна билетите за мача с ЦСКА, деца под 10 години ще влизат безплатно

  • 13 окт 2026 | 10:57
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Несебър пусна билетите за мача с ЦСКА, деца под 10 години ще влизат безплатно

ОФК Несебър посреща ЦСКА в двубой от 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Срещата е на 18 октомври (неделя) от 15:00 часа.

Домакините пускат БЕЗПЛАТЕН вход за всички свои деца от Детско-юношеската школа, както и за всички деца ПОД 10 години.

Информация за билетите:

Цена на билет за стандартните сектори: 10 евро 
Цена на билет за централната трибуна: 20 евро

За всички деца от школата на ОФК Несебър билетите ще бъдат безплатни.

За всички деца под 10 години билетите ще бъдат безплатни.

Каси за продажба на билети:

Ще бъдат отворени три каси:

• На централния вход на стадиона
• До залата, откъм сектора за привържениците на ЦСКА
• До малките игрища, откъм сектора за привържениците на ОФК Несебър

За привържениците на ЦСКА: Входът е откъм залата.

За привържениците на ОФК Несебър: Входът е откъм малките игрища.

„Очакваме ви на стадиона, за да подкрепим заедно Несебър в този важен двубой за Купата на България!

Всички на стадиона!“, написаха от ОФК Несебър на официалния си сайт.

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