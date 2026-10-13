Несебър пусна билетите за мача с ЦСКА, деца под 10 години ще влизат безплатно

ОФК Несебър посреща ЦСКА в двубой от 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Срещата е на 18 октомври (неделя) от 15:00 часа.
Домакините пускат БЕЗПЛАТЕН вход за всички свои деца от Детско-юношеската школа, както и за всички деца ПОД 10 години.
Информация за билетите:
Цена на билет за стандартните сектори: 10 евро
Цена на билет за централната трибуна: 20 евро
За всички деца от школата на ОФК Несебър билетите ще бъдат безплатни.
За всички деца под 10 години билетите ще бъдат безплатни.
Каси за продажба на билети:
Ще бъдат отворени три каси:
• На централния вход на стадиона
• До залата, откъм сектора за привържениците на ЦСКА
• До малките игрища, откъм сектора за привържениците на ОФК Несебър
За привържениците на ЦСКА: Входът е откъм залата.
За привържениците на ОФК Несебър: Входът е откъм малките игрища.
„Очакваме ви на стадиона, за да подкрепим заедно Несебър в този важен двубой за Купата на България!
Всички на стадиона!“, написаха от ОФК Несебър на официалния си сайт.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google