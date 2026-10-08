Седма поредна победа за Пиаченца: Чист успех срещу Кунео и 13 точки за Златанов

Волейболистите на Гас Сейлс Блуенерджи Волей (Пиаченца) запазиха стопроцентовия си актив в предсезонните проверки, записвайки седми пореден триумф. В своята зала „ПалабанкаСпорт“ тимът се наложи категорично над Акуа Сант'Ана (Кунео) с 4:0 (25:23, 25:19, 25:17, 27:25) в последната си съвместна контрола от този подготвителен етап.

Най-резултатен за домакините стана Златанов, който реализира 13 точки. По 10 точки към успеха добавиха Макхенри, Леон и Боволента. За състава на Кунео срещата бе белязана от дебюта на иранския посрещач Пория Ханзаде, присъединил се към тима след спечеленото злато от Азиатските игри.

Старши треньорът на „червено-белите“ Данте Бонинфанте стартира с разпределител Поро и диагонал Боволента, централни блокировачи Макхенри и Галаси, посрещачи Гутиерес и Златанов, както и Доменико Паче като либеро. В същото време Робинсън и Ийегбекедо проведоха занимание във фитнеса. Наставникът на гостите Матео Батокио противопостави Аргилагос и Ферал по диагонала, Кодарин и Моска в центъра, Чамплин и Пория в зона четири, както и Лубейр на поста либеро.

Първият гейм предложи сериозна интрига. След първоначалното равенство при 4:4 Кунео успя да се откъсне напред с 13:8 заради колебливи отигравания на домакините в атака. Пиаченца бързо намери отговор, изравни при 16:16 и поведе след успешна блокада на Гутиерес. В края на частта Макхенри записа решаващ блок за 24:22, след което тимът затвори гейма с 25:23.

Вторият гейм започна силно за домакините след два последователни аса на Златанов (4:1). Кунео временно възстанови равенството при 11:11, но момчетата на Бонинфанте отново поеха инициативата. Единичен блок на Златанов и точна атака на Боволента увеличиха преднината до 17:14, а ас на Боволента фиксира 22:17. Влезлият в игра Леон сложи финалната точка за 25:19.

В третата част Компарони замени Галаси, а Пиаченца показа отличен баланс между блокада и защита. Пайп на Златанов след успешна спасена топка направи резултата 15:10, а два аса на Компарони увеличиха аванса до 22:14. Макхенри оползотвори възможността за затваряне на гейма при 25:17.

В заключителния четвърти гейм съставът на Пиаченца претърпя сериозни ротации, като в игра се включиха Травица, Леон, Дестро, Брборич и Рицо. Гостите поведоха и стигнаха до геймбол при 24:23, но Галаси го неутрализира, а Дестро реализира финалната точка при 27:25.

След края на двубоя треньорът Данте Бонинфанте даде положителна оценка:

„Това е крачка напред. В началото имахме известни колебания в атака, дължащи се както на грешки при търсенето на вариативност, така и на силната игра на Кунео, но момчетата се справиха чудесно. Трябва да умеем да стоим стабилно на терена във всякакви ситуации. Видях повече постоянство и по-малко брак в играта, вървим по начертания път.“

След приключването на контролите за Пиаченца предстои участие в Международната волейболна купа на Сардиния 2026, която ще бъде последното изпитание преди началото на официалния сезон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google