Лисовски става баща на "малкия Пеле"

Джак Лисовски признава, че мисълта за това да стане баща за първи път е била „приятно разсейване“ през този сезон. В неделя той започва защитата на титлата си от Откритото първенство на Северна Ирландия. Турнирът ще се проведе от 18 до 25 октомври в „Уотърфронт Хол“ в сърцето на Белфаст, а сред участниците са най-големите имена в снукъра.

Лисовски се пошегува, че „малкият Пеле“ е на път, тъй като бразилската му годеница Бела трябва да роди първото им дете през януари. 35-годишният състезател каза:

„Животът ни ще се промени и вече купуваме неща за детската стая. Занимавам се с какво ли не — бебешки легла и всички тези неща. Уча се в движение. Това е много вълнуващ период.“

В началото на миналата година бащата на Лисовски почина, което прави очакването на син особено емоционално за него. Спомняйки си празненството, на което е бил разкрит полът на бебето, той каза:

„Синьото щеше да означава момче, а жълтото — момиче. Помня, че много исках да е момче. Не го признавах пред никого, но дълбоко в себе си наистина исках първото ни дете да е момче. Когато кучето се появи със сините балони, не можех да повярвам. Бях толкова щастлив.

Мислех си за баща ми, защото сега аз ще имам малко момче и може би ще мога да преживея отново всичко, което той е правил с мен — да се опитам да следвам примера му. Това е нещо много специално и много емоционално. Предполагам, че е най-голямото събитие в живота на човек. Започвам нова глава. Малкият Пеле ще се роди през януари! Не знам какво да очаквам. Всички казват, че ще бъдеш много уморен, но същевременно това е най-специалното нещо. Разсейва ме, но по хубав начин.“

Двойката планира раждането да бъде в Рио де Жанейро, родния град на Бела, затова Лисовски е наясно, че това ще се отрази на състезателната му програма.

„Почти съм сигурен, че ще пропусна един-два турнира“, каза той. „Разбира се, ще бъда там за раждането. Не мога да го пропусна. Така че плановете ми за януари и февруари може да останат малко неопределени. Това е един от най-важните дни в живота ми, така че, ако се наложи да пропусна няколко турнира по снукър, така да бъде.“

Преди година Лисовски победи най-близкия си приятел Джъд Тръмп с 9:8 в паметен финал в „Уотърфронт Хол“. Впоследствие той спечели и бонуса от 150 000 паунда за серията Home Nations, след като достигна и до финала на Откритото първенство на Уелс. През този сезон обаче положителните моменти са малко — той е достигнал само до един четвъртфинал в ранкинг турнир и е отпаднал рано в няколко състезания.

„Дотук сезонът е много разочароващ“, каза той. „От няколко месеца знам, че вероятно няма да играя през януари и февруари. Затова се опитвах да натрупам добри резултати предварително. Казах си: „Добре, трябва да се захвана здраво още сега.“ Но началото беше ужасно. Мисля, че знам какво трябва да направя и какво работи при мен. Просто трябва да се трудя здраво, за да изляза от този малък застой, в който се намирам.“

Първият му мач в Белфаст е срещу китаеца Хуан Дзяхао в неделя следобед.

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