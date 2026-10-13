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Нови атаки в Близкия изток поставят под въпрос финала на сезона във Формула 1

  • 13 окт 2026 | 15:13
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Ескалацията на напрежението и новата вълна от нападения в Близкия изток породиха сериозни въпроси относно провеждането на последните стартове от шампионата на Формула 1 в Катар и Абу Даби. Като това важи и за последните два кръга във Формула 2, където Никола Цолов се бори за титлата.

До състезанието на пистата „Лусаил“ в Катар остава едва месец и половина. Въпреки продължаващите размирици и военни действия в района, ръководството на световния шампионат и Международната автомобилна федерация (ФИА) все още твърдят, че надпреварите ще се състоят по график.

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Застрашаването на сигурността на отборите и пилотите обаче буди все по-голяма тревога на фона на ракетните удари в региона. Сред тях е и нападението на хутите срещу международното летище „Крал Халид“ в Саудитска Арабия, при което загинаха 14 души, а стотици бяха ранени. Паралелно с това танкер край бреговете на Катар бе ударен от снаряди, като от Британската организация за морски търговски операции потвърдиха за пострадали при инцидента.

Ако стартовете все пак се състоят, екипите ще трябва да реализират мащабна логистична операция за превозването на хиляди служители, автомобили и тонове оборудване директно в конфликтната зона. Допълнителен проблем създава напрежението около Ормузкия проток, тъй като транспортирането на екипировката на далечни разстояния обикновено се извършва по море.

Шефът на Формула 1 потвърди, че състезания в Катар и Абу Даби ще има
Шефът на Формула 1 потвърди, че състезания в Катар и Абу Даби ще има

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали запази оптимистичен тон по време на Гран при на Бахрейн, проведено в Малайзия именно заради сходни опасения.

„Както вече заявихме, календарът е потвърден: последните два старта ще бъдат в Катар и Абу Даби. Това е посоката, която следваме въз основа на информацията и гаранциите, с които разполагаме и на които задължително трябва да разчитаме. Тази стратегия ще остане в сила до края на годината.“

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Въпреки категоричния тон, думите на италианеца по-скоро целят да се избегне преждевременното отменяне на стартовете. Според ръководители на тимове реалната и окончателна позиция се очаква към средата на октомври – далеч преди състезателния уикенд в Остин, Тексас.

Основната причина за забавянето на решението по-малко от два месеца преди старта в Катар е чисто финансова. В момента между ръководството на Формула 1 и местните организатори се води своеобразна психологическа война кой пръв да поеме отговорността за евентуална отмяна.

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Ако домакините вземат решение да се откажат от домакинството, те са задължени да платят пълната такса за правото на провеждане, която достига осемцифрена сума. Ако обаче надпреварата бъде отменена от притежателя на търговските права – американската компания Либърти Медия, таксата се възстановява на промоутърите. Поради тази причина нито една от двете страни не бърза да обяви официално отмяната на състезанията.

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Снимки: Gettyimages

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