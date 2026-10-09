Ираола отписа Гакпо и Исак за дербито, но намекна кой може да започне на върха на атаката на Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола потвърди, че двамата му най-силни атакуващи футболисти от началото на сезона - Коди Гакпо и Александър Исак, няма да бъдат на разположение за неделното дерби срещу Манчестър Сити. Испанецът все пак успокои феновете на отбора, че не става дума за дългосрочни контузии. В тяхно отсъствие Ираола намекна, че може да използва младия Люис Кумас. Другата възможност е Брадли Баркола, който също е играл и на тази позиция, да започне в ролята на №9.

Както бе и при всички негови колеги през тези дни, Ираола трябваше да започне пресконференцията си с коментар за извънфутболните проблеми на Манчестър Сити.

"Смятам, че несигурността не е добра за никого от замесените, но процесът продължава, така че трябва да бъдем търпеливи. Не сме запознати със ситуацията, така че не мисля, че е редно да изказваме мнение. Те отделиха много време и анализираха всичко. Моето мнение не е меродавно, тъй като не съм се запознал с въпроса в същата степен. Вече съм го казвал – никой не знае какво предстои. Трябва да се съсредоточим върху Ливърпул и да бъдем възможно най-добрия отбор.

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Предстои ни тежка серия от мачове между паузите за националните отбори – играем срещу отборите от топ 4, предстоят ни двубой с Челси за Купата на лигата и мачове от Шампионската лига. Четири срещи в рамките на 9-10 дни – мисля, че това ще покаже много за нас. След тази натоварена поредица ще знаем на какъв етап се намираме.

Александър Исак и Коди Гакпо няма да играят. За съжаление, не са готови след контузиите, които получиха по време на паузата. Що се отнася до времевите рамки, Гакпо има травма в глезена и всичко опира до това как ще се справи с болката. Той работи, но няма да е готов за неделя. Исак има травма в бедрото. Ще се върне, когато се почувства готов. Не изглежда да става дума за дългосрочни контузии, но и двамата не са готови за неделя. Имаме доверие на Кумас, както знаете. Той е голяма изненада и показа, че е готов за игра. Разполагаме и с други футболисти, които могат да покрият тези позиции, така че вземаме съответното решение.

Liverpool head coach Andoni Iraola has confirmed that Cody Gapko and Alexander Isak will not be available for Sunday's game against Man City. 🚨 https://t.co/r0mq0dwwC4 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 9, 2026

Няма го и Юго Екитике – още един много добър нападател, чието включване в състава очаквам с нетърпение. Може би ще си върнем Киеза, който все още не е записал игрови минути, но пък се представи добре по време на паузата за националните отбори. Що се отнася до позицията на централния нападател, в момента разполагаме единствено с Кумас, макар да имаме и други опции – крила, които са играли на върха на атаката. Не разполагаме с много време за тренировки с целия състав.

Не мисля, че Баркола се намира в лош период. Когато става въпрос за крила, битува мнението, че ако не отбележат гол, значи не са играли добре, но трябва да разглеждаме представянето в цялост. За мен това е важно и искам той да го осъзнава. Брадли беше с националния отбор и искам да бъде на точното място, за да реализира създадените положения. Играл е както като ляво крило, така и като централен нападател и дясно крило, така че може да покрие три позиции в атака".

Ираола изрази задоволството си, че Жереми Жаке, който също имаше проблеми, заради които пропусна последния мач на Франция, ще бъде на разположение.

„Очевидно се представя много добре. Радвам се за него лично, тъй като дебютът за Франция винаги е труден момент. Той игра добре и трябва да е доволен, но му предстои още дълъг път. В добра физическа форма е и е готов за игра. Пропусна последния мач на националния отбор като предпазна мярка. Всичко ще бъде наред, утре ни предстои тренировка.“

"We like to face a team like City and show our level". 🗣️ Andoni Iraola looks ahead on the upcoming clash against Man City. https://t.co/A4Vh0fre0k — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 9, 2026

Ираола сподели и очакванията си за дербито срещу лидера във временното класиране.

"Предстои вълнуващ мач у дома, на „Анфийлд“, срещу лидера в първенството. Те са спечелили всичките си срещи досега. Ще играят за победа, както и ние. Tрябва да сме подготвени и да разчитаме на подкрепата на феновете си. Надявам се да бъдем на нужното ниво. Мисля, че каквото и да се случи в неделя, все още е твърде рано за генерални изводи. Изиграни са едва пет мача, но определено обичаме да се изправяме срещу отбори като Сити и да показваме на какво сме способни. Това е изключително важен двубой за всички замесени – един вълнуващ момент.

Винаги когато играеш в такъв мач, усещаш, че атмосферата ще бъде грандиозна и специална. Искаме да дадем на феновете повод да бъдат с нас. Kогато видят на терена отбора, който искат, можем да създадем още по-добра атмосфера. Дали това е мач, в който не бива да губим? Не, в днешно време във Висшата лига всеки мач е важен и труден. Нивото на конкуренцията е изключително високо. Винаги искаш да победиш, когато се изправяш срещу отбор, с който се бориш за същите позиции, макар че все още е рано през сезона.

Мисля, че предизвикателството, което този мач поставя, е толкова голямо, че играчите не мислят за нищо друго извън това – те знаят, че трябва да бъдат на такова високо ниво. Фокусирани са именно върху тези неща. Разбира се, всеки от тях има собствено мнение, но всички са съсредоточени.

Те са много добри, но и ние сме много добри. Нека видим докъде сме стигнали. Очаквам мача с нетърпение", заяви Ираола.

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