Джеймс Ваулс призова за спешна ревизия на финансовите правила във Формула 1

Ръководителят на Уилямс Джеймс Ваулс даде подробни разяснения около искането си за промяна в правилата за тавана на бюджетите във Формула 1. Според него настоящите ограничения върху капиталовите разходи продължават да бетонират сериозното предимство на водещите тимове и пречат на реалната конкуренция в шампионата.

Британецът отбеляза, че среща пълно разбиране от ръководството на Формула 1 и Международната автомобилна федерация (ФИА), но е необходима по-категорична подкрепа и от страна на съперниковите отбори, за да се стигне до реални промени в инвестиционната политика.

That's a wrap on the only practice session this weekend 🏁 Next up, Sprint qualifying ⏩ https://t.co/hpxC0wVAqm — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsRacing) October 9, 2026

След като застана начело на Уилямс преди началото на сезон 2023, Ваулс бе сред основните фигури, настояващи за облекчения за тимовете от втората половина на таблицата. Първоначалният лимит за капиталови разходи от 36 милиона долара за петгодишен период впоследствие бе заменен от плаваща скала според класирането при конструкторите. Това осигури на Уилямс, Алфа Таури (Рейдинг Булс), Алфа Ромео (Заубер) и Хаас допълнителен ресурс от около 20 милиона долара за същия времеви прозорец.

Въпреки че капиталовите разходи вече са част от разширения общ бюджетен таван, достигащ 215 милиона долара на сезон, правилата изискват линейна амортизация на новите активи за фиксиран период от време. Воулс разкри, че тимът от Гроув се нуждае от приблизително 200 милиона долара, за да модернизира базата си и да настигне лидерите. При десетгодишна амортизация това би струвало по 20 милиона долара всяка година от общия бюджет, орязвайки средствата за заплати и директна разработка на болида.

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„Всеки, с когото разговарям, разбира ситуацията. Това не е честна битка, защото не разполагаме с еднакви инструменти и шампионатът не се основава на чиста меритокрация. На практика създадохме надпревара с обратен баланс на силите. Инвестициите, които даден отбор е направил преди седем години, определят колко силен е той днес, а това е напълно погрешно“, коментира Ваулс.



„От гледна точка на спортното равенство изоставаме сериозно. Разликите на пистата трябваше да намаляват, но всъщност стават по-големи. Последните пет или шест отбора печелят по-малко точки, докато първите четири печелят повече в ерата на бюджетния лимит. В последните 130 старта има само една победа на тим извън голямата четворка – тази на Естебан Окон за Алпин в Унгария през 2021 година. Преди присъствието на по-малки тимове на подиума беше 10 процента от случаите, докато сега е едва 5 процента. Влошихме ситуацията, защото замразихме старите предимства и ограничихме възможността за нови инвестиции“, заключи Ваулс.

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Отборът на Уилямс се сблъсква с огромни финансови и организационни неравнопоставености в сравнение със своите преки конкуренти. Натрупаният дефицит коства на тима около 20 милиона годишно в продължение на десетилетие, което прави съревнованието неравностойно, без това да означава искане за специални привилегии.

Мащабната промяна в техническите правила ясно е извадила на показ реалния мащаб на изоставането. Ситуацията в момента налага отборът да плаща с около 25 до 30 процента по-високи цени спрямо водещите тимове за детайли и компоненти, чиято доставка освен това се бави с близо четири седмици.

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Тези затруднения са се проявили най-силно през зимния период при опит да бъдат произведени 55 000 елемента наведнъж. Въпреки че с времето пораженията могат да намалеят, основният мотив за повдигането на въпроса е свързан с предстоящите сериозни регулаторни реформи, планирани за 2030 или 2031 година.

Изграждането на модерни съоръжения изисква продължителен период от време, а не седмици, дори при моментално предоставен бюджет от 150 милиона. Основната цел е навременната промяна в начина, по който функционира целият шампионат, още преди настъпването на следващия голям цикъл от правила.

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Снимки: Gettyimages