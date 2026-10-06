Хюн-Мин Сон вкара рекорден гол и поведе Южна Корея към успех в контрола

Националният отбор на Южна Корея приключи поредицата си от приятелски срещи с успех с 2:0 над гостуващия Узбекистан.
Домакините поведоха още в шестата минута, когато техният капитан Хюн-Мин Сон се разписа директно от пряк свободен удар. Така нападателят отбеляза 59-ото си попадение за националния отбор и стана негов голмайстор номер 1 за всички времена. В 151-вия си мач за своята родина той подобри досегашния рекорд на Бум-кун Ча от 58 гола в 134 срещи. Другото попадение в днешния двубой дойде в 60-ата минута, когато О Се-Хун беше точен с глава след асистенция на резервата Сон Мин-Киу.
В предишните си контроли Южна Корея записа по една победа (3:0 над Еквадор), една загуба (1:4 от Уругвай) и едно равенство (0:0 с Венецуела). Узбекистан пък постигна победи над Иран с 3:1 и над Сирия с 4:1 преди днешнотго си поражение.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages