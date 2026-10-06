Хюн-Мин Сон вкара рекорден гол и поведе Южна Корея към успех в контрола

Националният отбор на Южна Корея приключи поредицата си от приятелски срещи с успех с 2:0 над гостуващия Узбекистан.

Домакините поведоха още в шестата минута, когато техният капитан Хюн-Мин Сон се разписа директно от пряк свободен удар. Така нападателят отбеляза 59-ото си попадение за националния отбор и стана негов голмайстор номер 1 за всички времена. В 151-вия си мач за своята родина той подобри досегашния рекорд на Бум-кун Ча от 58 гола в 134 срещи. Другото попадение в днешния двубой дойде в 60-ата минута, когато О Се-Хун беше точен с глава след асистенция на резервата Сон Мин-Киу.

🚨JUST IN: Son Heung-min is now South Korea’s all time goalscorer with this strike against Uzbekistan https://t.co/uZ3BzWxY2F — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 6, 2026

GOALLLL!!!!! OH SE-HUN MAKES IT 2-0!! 🔥🔥🔥🔥🔥 #FCporto's Hwang In-beom setting the goal up beautifully in the build up! 👀🐉 KOREA TAKE THE COMMANDING LEAD! 🫡🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷 https://t.co/fwashcFAgn — Joel Kim (@KNTFootball) October 6, 2026

В предишните си контроли Южна Корея записа по една победа (3:0 над Еквадор), една загуба (1:4 от Уругвай) и едно равенство (0:0 с Венецуела). Узбекистан пък постигна победи над Иран с 3:1 и над Сирия с 4:1 преди днешнотго си поражение.

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Снимки: Gettyimages