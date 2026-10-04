Иван Кочев: Заслужена победа

Марица (Милево) се наложи с 4:2 у дома над едноименния тим на Созопол. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) победи Созопол

Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

“Напълно заслужено победихме отбора на Созопол. Благодаря на моите футболисти, че бяха отговорни и подходиха достатъчно сериозно към двубоя. Имаше разлика в класите и това се видя още първото полувреме. Ние спокойно можеше да отбележим поне 3-4 гола още до почивката, но ги пропуснахме. Трябва обаче да бъдем и внимателни, защото в края на първото полувреме вместо ние да поведем с 3:1, резултатът можеше да стане и 2:2. Хубавото е, че все пак на почивката се прибрахме с преднина, а в съблекалнята си казахме, че през второто полувреме трябва да вкараме трети гол, за да затворим мача, което се случи. След това успяхме да реализираме и четвърти гол”.

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