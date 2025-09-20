SNK ще раздаде над 4 милиона долара по време на Световното първенство в Атланта

Компанията, разработила едни от най-интересните "файтинг" заглавия в света на електронните спортове - SNK - разкри всички подробности за предстоящото SNK World Championship 2025, което ще се проведе от 31 октомври до 2 ноември в рамките на DreamHack Атланта.

Турнирът ще събере най-добрите играчи в четири класически игри от Fighting Game Community (FGC) и ще предложи общ награден фонд от 4.1 милиона долара. Състезанието ще обхваща Fatal Fury: City of the Wolves, The King of Fighters XV, Samurai Shodown и Art of Fighting 3.