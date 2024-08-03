Всички медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Париж

Медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Париж - 23 финала:
спортна стрелба, 50 метра пушка от три положения, жени:
1. Киара Леони (Швейцария) - 464.4 точки, олимпийски рекорд
2. Саджън Мадалина (САЩ) - 463.0
3. Цюнюе Чжан (Китай) - 452.9
гребане, двойка без кърмчия, мъже:
1. Хърватия (Мартин Синкович и Валент Синкович) - 6:23.66 минути
2. Великобритания (Оливър Уини-Грифит и Том Джордж) - 6:24.11
3. Швейцария (Андрин Гулих и Роман Рьозли) - 6:24.76
гребане, двойка без кърмчия, жени:
1. Нидерландия (Имке Клеверинг и Вероник Меестер) - 6:58.67 минути
2. Румъния (Йоана Врънчяну и Роксана Ангел) - 7:02.97
3. Австралия (Джес Морисън и Анабел Макинтайър) - 7:03.54
гребане, двойки скул лека категория, мъже:
1. Република Ирландия (Финтън Маккарти и Пол О'Донован) - 6:10.99 минути
2. Италия (Стефано Опо и Габриел Соарес) - 6:13.33
3. Гърция (Антониос Папаконстантину и Петрос Гайдацис) - 6:13.44
гребане, двойки скул лека категория, жени:
1. Великобритания (Емили Крейг и Имоген Грант) - 6:47.06 минути
2. Румъния (Янина Елена ван Грьонинген и Ливия Козмиуч) - 6:48.78
3. Гърция (Димитра Конту и Зой Фициу) - 6:49.28
синхронни скокове от триметров трамплин, мъже:
1. Ван Цзунюан и Даои Лун (Китай) - 446.10 точки
2. Хуан Мануел Селая Ернанде и Осмар Олвера Ибара (Мексико) - 444.03
3. Антъни Хардинг и Джак Лафър (Великобритания) - 438.15
скокове на батут, жени:
1. Брайони Пейдж (Великобритания) - 56.480 точки
2. Виолета Бордиловская (Беларус) - 56.060
3. Софиан Мето (Канада) - 55.650
скокове на батут, мъже:
1. Иван Литвинович (Беларус) - 63.090 точки
2. Цзъсай Ван (Китай) - 61.890
3. Ланюй Ян (Китай) - 60.950
ветроходство, скиф жени - клас 49erFX:
1. Нидерландия (Одил Ван Аанхолт, Анет Дьоц) - 74 наказателни точки
2. Швеция (Вилма Бобек, Ребека Нетцлер) - 76
3. Франция (Сара Стеяр, Шарлин Пикон) - 79
ветроходство, скиф, клас 49er:
1. Испания (Диего Ботин ле Хевер, Флориан Трител) - 70 наказателни точки
2. Нова Зеландия (Айзък Макхарди, Уилям Макензи) - 82
3. САЩ (Йън Бъроус, Ханс Хенкен) - 88
конен спорт, прескачане на препятствия, отборно състезание:
1. Великобритания - 2 наказателни точки
2. САЩ - 4
3. Франция - 7
стрелба с лък, смесени двойки:
1. Република Корея (Уу-джин Ким и Си-хьон Лим)
2. Германия (Флориан Унрух и Мишел Кропен)
3. САЩ (Брейди Елисън и Кейси Кауфхолд)
бадминтон, смесени двойки:
1. Съ Вей Чжън и Я Цюн Хуан (Китай)
2. Уон-хо Ким и На-ън Джон (Република Корея)
3. Юта Ватанабе и Ариса Хигашино (Япония)
джудо, категория над 78 кг, жени:
1. Беатрис Соуза (Бразилия)
2. Раз Ершко (Израел)
3. Ха-юн Ким (Република Корея) и Роман Дико (Франция)
джудо, категория до 100 килограма, мъже
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1. Теди Ринер (Франция)
2. Ким Минджон (Република Корея)
3. Темур Рахимов (Таджикистан), Алишер Юсупов (Узбекистан)
плуване, 50 метра свободен стил за мъже:
1. Камерън Макевой (Австралия) - 21.25 секунди
2. Бенджамин Прауд (Великобритания) - 21.30
3. Флоран Маноду (Франция) - 21.56
плуване, 200 метра съчетано, мъже:
1. Леон Маршан - 1:54.06 минути
2. Дънкан Скот (Великобритания) - 1:55.31
3. Шун Ван (Китай) - 1:56.00
плуване, 200 метра гръб, жени:
1. Кейли МакКион (Австралия) - 2:03.73 минути, олимпийски рекорд
2. Реган Смит (САЩ) - 2:04.26
3. Кайли Мас (Канада) - 2:05.57
фехтовка, шпага (мъже) - отборно:
1. Унгария (Гергей Шиклоши, Мате Кох, Дейвид Наги и Тибор Андрасфи)
2. Япония (Масару Ямада, Коки Кано, Акира Комата)
3. Чехия (Мартин Рубеш, Якуб Юрка, Иржи Беран, Михал Чупър)
бягане 10 000 метра, мъже:
1. Джошуа Чептегей (Уганда) - 26:43.14 минути, олимпийски рекорд
2. Бериху Арегави (Етиопия) - 26:43.44
3. Грант Фишер (САЩ) - 26:43.46
BMX състезание, мъже:
1. Жорис Доде (Франция) - 31.422 секунди
2. Силвен Андре (Франция) - 31.706
3. Ромен Маю (Франция) - 32.022
BMX състезание, жени:
1. Сая Сакакибара (Австралия) - 34.231 секунди
2. Манон Феенстра (Нидерландия) - 34.954
3. Зоуи Класенс (Швейцария) - 35.060
тенис, смесени двойки:
1. Катержина Синякова/Томаш Махач (Чехия)
2. Синюй Ван / Чжъчжън Чжан (Китай)
3. Габриела Дабровски /Феликс Оже-Алиасим (Канада)
Снимки: Gettyimages