Всички медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Париж

Медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Париж - 23 финала:

спортна стрелба, 50 метра пушка от три положения, жени:

1. Киара Леони (Швейцария) - 464.4 точки, олимпийски рекорд

2. Саджън Мадалина (САЩ) - 463.0

3. Цюнюе Чжан (Китай) - 452.9

гребане, двойка без кърмчия, мъже:

1. Хърватия (Мартин Синкович и Валент Синкович) - 6:23.66 минути

2. Великобритания (Оливър Уини-Грифит и Том Джордж) - 6:24.11

3. Швейцария (Андрин Гулих и Роман Рьозли) - 6:24.76

гребане, двойка без кърмчия, жени:

1. Нидерландия (Имке Клеверинг и Вероник Меестер) - 6:58.67 минути

2. Румъния (Йоана Врънчяну и Роксана Ангел) - 7:02.97

3. Австралия (Джес Морисън и Анабел Макинтайър) - 7:03.54

гребане, двойки скул лека категория, мъже:

1. Република Ирландия (Финтън Маккарти и Пол О'Донован) - 6:10.99 минути

2. Италия (Стефано Опо и Габриел Соарес) - 6:13.33

3. Гърция (Антониос Папаконстантину и Петрос Гайдацис) - 6:13.44

гребане, двойки скул лека категория, жени:

1. Великобритания (Емили Крейг и Имоген Грант) - 6:47.06 минути

2. Румъния (Янина Елена ван Грьонинген и Ливия Козмиуч) - 6:48.78

3. Гърция (Димитра Конту и Зой Фициу) - 6:49.28

синхронни скокове от триметров трамплин, мъже:

1. Ван Цзунюан и Даои Лун (Китай) - 446.10 точки

2. Хуан Мануел Селая Ернанде и Осмар Олвера Ибара (Мексико) - 444.03

3. Антъни Хардинг и Джак Лафър (Великобритания) - 438.15

скокове на батут, жени:

1. Брайони Пейдж (Великобритания) - 56.480 точки

2. Виолета Бордиловская (Беларус) - 56.060

3. Софиан Мето (Канада) - 55.650

скокове на батут, мъже:

1. Иван Литвинович (Беларус) - 63.090 точки

2. Цзъсай Ван (Китай) - 61.890

3. Ланюй Ян (Китай) - 60.950

ветроходство, скиф жени - клас 49erFX:

1. Нидерландия (Одил Ван Аанхолт, Анет Дьоц) - 74 наказателни точки

2. Швеция (Вилма Бобек, Ребека Нетцлер) - 76

3. Франция (Сара Стеяр, Шарлин Пикон) - 79

ветроходство, скиф, клас 49er:

1. Испания (Диего Ботин ле Хевер, Флориан Трител) - 70 наказателни точки

2. Нова Зеландия (Айзък Макхарди, Уилям Макензи) - 82

3. САЩ (Йън Бъроус, Ханс Хенкен) - 88

конен спорт, прескачане на препятствия, отборно състезание:

1. Великобритания - 2 наказателни точки

2. САЩ - 4

3. Франция - 7

стрелба с лък, смесени двойки:

1. Република Корея (Уу-джин Ким и Си-хьон Лим)

2. Германия (Флориан Унрух и Мишел Кропен)

3. САЩ (Брейди Елисън и Кейси Кауфхолд)

бадминтон, смесени двойки:

1. Съ Вей Чжън и Я Цюн Хуан (Китай)

2. Уон-хо Ким и На-ън Джон (Република Корея)

3. Юта Ватанабе и Ариса Хигашино (Япония)

джудо, категория над 78 кг, жени:

1. Беатрис Соуза (Бразилия)

2. Раз Ершко (Израел)

3. Ха-юн Ким (Република Корея) и Роман Дико (Франция)

джудо, категория до 100 килограма, мъже :

1. Теди Ринер (Франция)

2. Ким Минджон (Република Корея)

3. Темур Рахимов (Таджикистан), Алишер Юсупов (Узбекистан)

плуване, 50 метра свободен стил за мъже:

1. Камерън Макевой (Австралия) - 21.25 секунди

2. Бенджамин Прауд (Великобритания) - 21.30

3. Флоран Маноду (Франция) - 21.56

плуване, 200 метра съчетано, мъже:

1. Леон Маршан - 1:54.06 минути

2. Дънкан Скот (Великобритания) - 1:55.31

3. Шун Ван (Китай) - 1:56.00

плуване, 200 метра гръб, жени:

1. Кейли МакКион (Австралия) - 2:03.73 минути, олимпийски рекорд

2. Реган Смит (САЩ) - 2:04.26

3. Кайли Мас (Канада) - 2:05.57

фехтовка, шпага (мъже) - отборно:

1. Унгария (Гергей Шиклоши, Мате Кох, Дейвид Наги и Тибор Андрасфи)

2. Япония (Масару Ямада, Коки Кано, Акира Комата)

3. Чехия (Мартин Рубеш, Якуб Юрка, Иржи Беран, Михал Чупър)

бягане 10 000 метра, мъже:

1. Джошуа Чептегей (Уганда) - 26:43.14 минути, олимпийски рекорд

2. Бериху Арегави (Етиопия) - 26:43.44

3. Грант Фишер (САЩ) - 26:43.46

BMX състезание, мъже:

1. Жорис Доде (Франция) - 31.422 секунди

2. Силвен Андре (Франция) - 31.706

3. Ромен Маю (Франция) - 32.022

BMX състезание, жени:

1. Сая Сакакибара (Австралия) - 34.231 секунди

2. Манон Феенстра (Нидерландия) - 34.954

3. Зоуи Класенс (Швейцария) - 35.060

тенис, смесени двойки:

1. Катержина Синякова/Томаш Махач (Чехия)

2. Синюй Ван / Чжъчжън Чжан (Китай)

3. Габриела Дабровски /Феликс Оже-Алиасим (Канада)

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Снимки: Gettyimages