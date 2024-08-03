Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Париж 2024
  3. Всички медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Париж

Всички медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Париж

  • 3 авг 2024 | 01:48
  • 168
  • 0
Всички медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Париж

Медалисти от седмия ден на Олимпийските игри в Париж - 23 финала:

спортна стрелба, 50 метра пушка от три положения, жени:
 1. Киара Леони (Швейцария) - 464.4 точки, олимпийски рекорд
 2. Саджън Мадалина (САЩ) - 463.0
 3. Цюнюе Чжан (Китай) - 452.9

гребане, двойка без кърмчия, мъже: 
1. Хърватия (Мартин Синкович и Валент Синкович) - 6:23.66 минути  
2. Великобритания (Оливър Уини-Грифит и Том Джордж) - 6:24.11 
3. Швейцария (Андрин Гулих и Роман Рьозли) - 6:24.76

гребане, двойка без кърмчия, жени: 
1. Нидерландия (Имке Клеверинг и Вероник Меестер) - 6:58.67 минути 
2. Румъния (Йоана Врънчяну и Роксана Ангел) - 7:02.97 
3. Австралия (Джес Морисън и Анабел Макинтайър) - 7:03.54

гребане, двойки скул лека категория, мъже: 
1. Република Ирландия (Финтън Маккарти и Пол О'Донован) - 6:10.99 минути 
2. Италия (Стефано Опо и Габриел Соарес) - 6:13.33 
3. Гърция (Антониос Папаконстантину и Петрос Гайдацис) - 6:13.44

гребане, двойки скул лека категория, жени: 
1. Великобритания (Емили Крейг и Имоген Грант) - 6:47.06 минути 
2. Румъния (Янина Елена ван Грьонинген и Ливия Козмиуч) - 6:48.78
 3. Гърция (Димитра Конту и Зой Фициу) - 6:49.28

синхронни скокове от триметров трамплин, мъже:
 1. Ван Цзунюан и Даои Лун (Китай) - 446.10 точки 
2. Хуан Мануел Селая Ернанде и Осмар Олвера Ибара (Мексико) - 444.03  
3. Антъни Хардинг и Джак Лафър (Великобритания) - 438.15 

скокове на батут, жени: 
1. Брайони Пейдж (Великобритания) - 56.480 точки
 2. Виолета Бордиловская (Беларус) - 56.060 
3. Софиан Мето (Канада) - 55.650

скокове на батут, мъже: 
1. Иван Литвинович (Беларус) - 63.090 точки 
2. Цзъсай Ван (Китай) - 61.890 
3. Ланюй Ян (Китай) - 60.950

ветроходство, скиф жени - клас 49erFX:
 1. Нидерландия (Одил Ван Аанхолт, Анет Дьоц) - 74 наказателни точки 
2. Швеция (Вилма Бобек, Ребека Нетцлер) - 76 
3. Франция (Сара Стеяр, Шарлин Пикон) - 79

ветроходство, скиф, клас 49er: 
1. Испания (Диего Ботин ле Хевер, Флориан Трител) - 70 наказателни точки 
2. Нова Зеландия (Айзък Макхарди, Уилям Макензи) - 82 
3. САЩ (Йън Бъроус, Ханс Хенкен) - 88

конен спорт, прескачане на препятствия, отборно състезание: 
1. Великобритания - 2 наказателни точки 
2. САЩ - 4 
3. Франция - 7

стрелба с лък, смесени двойки: 
1. Република Корея (Уу-джин Ким и Си-хьон Лим) 
2. Германия (Флориан Унрух и Мишел Кропен) 
3. САЩ (Брейди Елисън и Кейси Кауфхолд)

бадминтон, смесени двойки: 
1. Съ Вей Чжън и Я Цюн Хуан (Китай) 
2. Уон-хо Ким и На-ън Джон (Република Корея)
 3. Юта Ватанабе и Ариса Хигашино (Япония) 

джудо, категория над 78 кг, жени: 
1. Беатрис Соуза (Бразилия)
 2. Раз Ершко (Израел) 
3. Ха-юн Ким (Република Корея) и Роман Дико (Франция)

джудо, категория до 100 килограма, мъже :
1. Теди Ринер (Франция) 
2. Ким Минджон (Република Корея) 
3. Темур Рахимов (Таджикистан), Алишер Юсупов (Узбекистан)

плуване, 50 метра свободен стил за мъже: 
1. Камерън Макевой (Австралия) - 21.25 секунди 
2. Бенджамин Прауд (Великобритания) - 21.30 
3. Флоран Маноду (Франция) - 21.56

плуване, 200 метра съчетано, мъже: 
1. Леон Маршан - 1:54.06 минути 
2. Дънкан Скот (Великобритания) - 1:55.31 
3. Шун Ван (Китай) - 1:56.00

плуване, 200 метра гръб, жени: 
1. Кейли МакКион   (Австралия) - 2:03.73 минути, олимпийски рекорд
 2. Реган Смит (САЩ) - 2:04.26 
3. Кайли Мас (Канада) - 2:05.57

фехтовка, шпага (мъже) - отборно: 
1. Унгария (Гергей Шиклоши, Мате Кох, Дейвид Наги и Тибор Андрасфи)
 2. Япония (Масару Ямада, Коки Кано, Акира Комата) 
3. Чехия (Мартин Рубеш, Якуб Юрка, Иржи Беран, Михал Чупър) 

бягане 10 000 метра, мъже: 
1. Джошуа Чептегей (Уганда) - 26:43.14 минути, олимпийски рекорд 
2. Бериху Арегави (Етиопия) - 26:43.44 
3. Грант Фишер (САЩ) - 26:43.46

BMX състезание, мъже: 
1. Жорис Доде (Франция) - 31.422 секунди 
2. Силвен Андре (Франция) - 31.706 
3. Ромен Маю (Франция) - 32.022

BMX състезание, жени:
 1. Сая Сакакибара (Австралия) - 34.231 секунди
 2. Манон Феенстра (Нидерландия) - 34.954 
3. Зоуи Класенс (Швейцария) - 35.060  

тенис, смесени двойки: 
1. Катержина Синякова/Томаш Махач (Чехия)
 2. Синюй Ван / Чжъчжън Чжан (Китай) 
3. Габриела Дабровски /Феликс Оже-Алиасим (Канада)

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Париж 2024

Французи спечелиха всичките медали в BMX състезанието при мъжете

Французи спечелиха всичките медали в BMX състезанието при мъжете

  • 2 авг 2024 | 23:58
  • 873
  • 0
САЩ даде гейм на Япония и ги класира за 1/4-финалите на Олимпиадата

САЩ даде гейм на Япония и ги класира за 1/4-финалите на Олимпиадата

  • 2 авг 2024 | 23:57
  • 998
  • 0
Джошуа Чептегей триумфира в бягането на 10 000 метра в Париж

Джошуа Чептегей триумфира в бягането на 10 000 метра в Париж

  • 2 авг 2024 | 23:43
  • 1062
  • 0
Унгарската федерация възразява срещу двубоя на своя боксьорка с Имане Хелиф

Унгарската федерация възразява срещу двубоя на своя боксьорка с Имане Хелиф

  • 2 авг 2024 | 23:33
  • 2388
  • 3
Унгария стана олимпийски шампион на шпага за мъже

Унгария стана олимпийски шампион на шпага за мъже

  • 2 авг 2024 | 23:07
  • 1087
  • 1
Седмият ден в Париж: изненади, рекорди и нов триумф на Леон Маршан

Седмият ден в Париж: изненади, рекорди и нов триумф на Леон Маршан

  • 3 авг 2024 | 01:00
  • 41058
  • 32
Виж всички

Водещи Новини

Левски вкара "само" два на Локомотив

Левски вкара "само" два на Локомотив

  • 2 авг 2024 | 23:07
  • 52356
  • 458
Невероятният Леон Маршан спечели четвърта титла с четвърти олимпийски рекорд

Невероятният Леон Маршан спечели четвърта титла с четвърти олимпийски рекорд

  • 2 авг 2024 | 22:00
  • 19677
  • 21
Голове с глава и реми в "Овча купел"

Голове с глава и реми в "Овча купел"

  • 2 авг 2024 | 20:55
  • 29288
  • 141
Генчев: Изпуснахме поне още пет гола, бяхме по-добри и победихме заслужено

Генчев: Изпуснахме поне още пет гола, бяхме по-добри и победихме заслужено

  • 2 авг 2024 | 23:20
  • 7187
  • 15
Габриела Петрова не успя да стигне до финала и в третия си опит на Олимпийски игри

Габриела Петрова не успя да стигне до финала и в третия си опит на Олимпийски игри

  • 2 авг 2024 | 20:11
  • 12647
  • 65
Седмият ден в Париж: изненади, рекорди и нов триумф на Леон Маршан

Седмият ден в Париж: изненади, рекорди и нов триумф на Леон Маршан

  • 3 авг 2024 | 01:00
  • 41058
  • 32