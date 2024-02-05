Обявиха състава на България U17 за приятелския турнир в Хърватия

Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 17 години Тодор Симов определи група от 20 футболисти, които ще вземат участие в приятелския турнир в Хърватия между 9 и 15 февруари. В първия си двубой в петък нашите се изправят срещу Турция от 13:30 часа българско време, идния понеделник "лъвчетата" играят с Гърция в същия час, а последният мач е с домакина Хърватия на 15 февруари от 11:30 ч.

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Ето и повиканите футболисти:

Вратари: Атанас Кехайов (Рома), Пламен Пенев (Лудогорец)

Защитници: Кристиан Йорданов (ЦСКА 1948), Давид Димитров (ЦСКА 1948), Божидар Петров (ЦСКА-София), Мерт Салим (Локомотив Пловдив), Мартин Димитров (ЦСКА 1948), Симеон Цанев (Падерборн), Михаил Полендаков (Септември София), Даниел Ластарджиев (Септември София)

Полузащитници и нападатели: Борис Тодоров (Славия), Тарек Жензарли (Левски), Михаил Петров (Левски), Калоян Божков (Лудогорец), Васил Каймаканов (ЦСКА-София), Виктор Иванов (Септември София), Александър Джамов (Септември София), Емил Найденов (Ботев Пловдив), Филип Гигов (Лудогорец), Стивън Стоянчов (Левски)

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