Вирус тормози “лалетата” преди дербито с Франция, звезди на Ливърпул и Байерн отпаднаха за мача

🚨 𝐅𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦𝐩.



😕 Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman & Bart Verbruggen left our training camp this morning. They are suffering from a virus infection. Get well soon, boys. 🧡



ℹ️ https://t.co/rl3bdGKlWT pic.twitter.com/gOTOFCQj8U