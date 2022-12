Xiaohu се разделя с RNG след почти осем години в състава

Китайската легенда в League of Legends Ли "Xiaohu" Юан-Хао се раздели с дългогодишния си дом Royal Never Give Up. Мид лейнърът прекара почти осем години в отбора, като през това време смени ролята си, вдигна три пъти трофея от Mid-Season Invitational и неколкократно стигна далеч на Worlds.

Явно обаче за опитния геймър е време за нови предизвикателства, а следващото такова се нарича Weibo Gaming. Подобно на досегашния му RNG, Weibo също е част от LFL, но освен като финалист от Worlds преди две години тимът не се слави като фаворит в първенството.