Японският селекционер: Не се възползвахме от шансовете си

"Com excessão do gol tomado, foi o jogo que eu esperava. Tivemos as chances, mas não conseguimos aproveitar. Lamento não termos vencido. Contra a Espanha vamos dar o nosso melhor e tentar de todas as formas limitar o seu potencial".



Hajime Moriyasu após a partida. pic.twitter.com/jLLheNleyJ