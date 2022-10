Най-добрите успяха да си запазят места за полуфиналите на Worlds

Изминаха всички четвъртфинални срещи от League of Legends Worlds и съвсем скоро ще настане време за новите мачове, стартиращи на 30 октомври, в полунощ. Най-добрите състави в света ще се опитат да стигнат до големия финал в два Best of 5 двубоя, които ще се проведат на едно от големите спортни съоръжения в САЩ - залата на НБА клуба Атланта Хоукс "Стейт Фарм Арена". Попадналите в четворката тимове са: JDG, T1, DRX, Gen.G, като най-слабите ще се приберат със $178 000, докато за големия победителя е оставен награден фонд от малко под 500 000 долара.

Първата битка, която ще се случи на 30 октомври, точно в 00:00 часа, ще срещне лице в лице JDG - T1. Единственият оцелял китайски тим излиза на терена със самочувстието след победата с 3:0 над европейския Rogue, докато Faker и компания също ще търсят победата на всяка цена, имайки предвид лекотата, с която отмъстиха на опонента си от четвъртфинала - RNG за загубата на тазгодишния MSI след убедително 3:0.

Отново на същата дата, но в 23:00 часа, ни очаква едно зрелищно корейско дерби. Съставите на Gen.G и DRX ще се борят със зъби и нокти за останалото място на финалите, след като и двата тима имаха недотам лесен път към полуфинала. За тях, мачовете срещу съответно DWG.KIA и EDG се оказаха доста трудни, но все пак те успяха да надделеят с по 3:2.

Снимка: Riot Games