G2 Esports продължава доминацията си в Европа, "самураите" са първите финалисти на LEC

Отборът на G2 Esports надигра Rogue с 3:0 в UB финалите на LEC. След тази победа "самураите" заслужено се превърнаха в първите финалисти на европейското първенство по League of Legends. Последният Best Of 5 между двата състава премина по подобен начин, но тогава след 3:0 испанският клуб си прибра титлата. Именно големият финал ще се играе в шведския град Малмьо, като победителят от него ще си тръгне с 80 000 евро. Шанс за голямата награда има и българският съпорт Здравец "Hylissang" Гълъбов, чийто Fnatic ще срещне MAD Lions в LB полуфинал утре от 18:00.

G2 Esports: BrokenBlade, Jankos, caPs, Flakked, Targamas

Rogue: Odoamne, Malrang, Larssen, Comp, Trymbi

1) G2 Blue Side: Aatrox, Jarvan IV, Azir, Seraphine, Senna

1) Rogue Red Side: Renekton, Sejuani, Taliyah, Zeri, Lulu

Още от самото начало от G2 започнаха с изненадите. Дуото на бот лейн бе разменило своите роли, като Targamas избра Senna, a Flakked избра съпорта Seraphine. Изглежда стратегията се оказа успешна. Още от самото начало двата отбора започнаха с отборните битки, но "самураите" се справяха по-добре, още от първата схватка на топ, когато именно Targamas спаси съотборника си. Все пак тима изгуби този двубой, напредвайки прекалено навътре по горната част на мапа. Това обаче не попречи на G2 да напредне с убийствата, взимайки Барон и дракон, а накрая бърза атака от средата на картата бе достатъчна, за да отиде игра №1 за испанската организация.

2) G2 Red Side: Aatrox, Wukong, Varus, Seraphine, Senna

2) Rogue Blue Side: Renekton, Xin Zhao, Azir, Sivir, Yuumi

Стартът на екшъна във втората среща закъсня. Първите 30 миинути преминаха с минимален аванс за "крадците" в убийствата, докато от G2 държаха повече дракони. Все пак убийствата за Rogue се увеличиха, като подобно се случи и с икономиката на тима, особено след взетия Барон. RGE атакува около 37-ата минута, но страхотна контраофанзива от страна на "самураите" им спечели играта минута по-късно. Тандемът на бот лейн Flakked - Targamas отново избра същите герои, а пък точно Seraphine взе най-много убийства за отбора си.

3) G2 Red Side: Yone, Trundle, Sylas, Draven, Rakan

3) Rogue Blue Side: Ornn, Wukong, Azir, Zeri, Braum

Финалната среща премина изцяло под контрол от страна на "самураите". Спечелени отборни битки и дракони и Барон гарантираха на отбора леко преминава през цялата игра. В края легендата caPs изгря с най-много фрагове, а MVP на срещата стана Рафаел "Targamas" Краб.

Йоан Иванов