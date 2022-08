Християн "REDS7AR" Пиронков надигра бившия K1CK в българското дерби от CCT

Monte с Християн "REDS7AR" Пиронков не се затрудни много срещу българите от Beyond Possible в група "Β" на европейската CS:GO квалификация от Champion of Champions. Мачът завърши с 2:0 (16-5, 16-8) в полза на украинския състав, като успехът ги прати на първа позиция в групата им с 2 победи и 0 загуби.

Битката започна с избрания от украинския състав Mirage. Играчите на бившия K1CK взеха първите два рунда. Когато обаче противниците им успяха да купят, родните геймъри не съумяха да обърнат резултата до края на полувремето. Във втората част доминацията на Monte продължи, въпреки че Beyond Possible отново прибра Pistol рунда, REDS7AR и компания все пак извоюваха избора си на мап.

Inferno, който бе изборът на българския състав се оказа една идея по-силен именно за момчетата на Теодор "SPELLAN" Николов. Те събраха стабилен аванс в първата половина, но не успяха да го задържат и изгубиха T Side с 7-8. В началото на халф №2 за първи път Monte взе Pistol рунд и успя да увеличи преднината си. Така след лесно второ полувреме, успехът отиде в ръцете на украинския тим.

Снимка: HLTV